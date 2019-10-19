Внесли в диптих: в Греции окончательно признали ПЦУ

Архиепископ Иероним II и митрополит Епифаний / Фейсбук митрополита Епифания

Имя главы Православной церкви Украины митрополита Епифания внесено в диптих Греческой (Элладской) церкви.

Таким образом, внеся имя главы Православной церкви Украины в перечень к упоминанию, признание ПЦУ в Греции произошло окончательно, рассказал в Facebook народный депутат Ростислав Павленко.

"Элладская церковь внесла в диптих имя предстоятеля Православной церкви Украины. Впервые имя Блаженнейшего Епифания было упомянуто во время великого входа на Божественной литургии в Салониках, во время сослужения Святейшего Патриарха Вселенского Варфоломея и Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима. Теперь Элладская церковь вступила в каноническое общение с ПЦУ. Признание ПЦУ Церковью Эллады произошло", - сообщил Павленко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Греческая (Элладская) православная церковь признала Православную церковь Украины.

Священный синод в Афринах поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата.

В ответ глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что решение Афин "может нарушить всеправославное единство".