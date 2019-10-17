"Раскольническая группировка": Кирилл всполошился из-за признания ПЦУ

Патриарх Кирилл

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл прокомментировал признание Правосланой церкви Украины другими поместными церквами.

Как заявил он в четверг на открытии заседания Священного Синода Русской православной церкви, этот процесс может нарушить всеправославное единство.

При этом он обвинил Константинопольский патриархат и другие церкви в признании "раскольнической группировки в Украине".

"Вы понимаете, что эта тема затрагивает саму суть межцерковных отношений и негативное развитие этой темы может нарушить всеправославное единство", - сказал патриарх.

Он добавил, что решение по всем данным вопросам будет принято "с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством, епископатом".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Греческая (Элладская) православная церковь признала Православную церковь Украины.

Священный синод в Афринах поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата.