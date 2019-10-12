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"Обратная сторона Томоса": Епифаний заявил о признании ПЦУ Греческой церковью

12 октября 2019, 15:00

Признание ПЦУ Греческой церковью открывает путь для официального взаимодействия двух церквей.

Архиепископ Иероним II и митрополит Епифаний
Архиепископ Иероним II и митрополит Епифаний / Фейсбук митрополита Епифания

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил о признании ПЦУ Греческой церковью.

По его словам, на заседании Собора Иерархов греческие епископы признал самостоятельность ПЦУ во время заседания священного синода Греческой церкви 12 октября, тем самым поддержав позицию Вселенского Патриархата.

"Благодарен моему брату во Христе, Главе Священного Синода Церкви Греции Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решением Вселенского Патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными Автокефальными Церквами во всех сферах", - написал митрополит в Facebook.

Читайте такжеЕпифаний поставил точку в вопросе "раскола" ПЦУЕпифаний добавил, что признание ПЦУ Греческой церковью открывает путь для официального взаимодействия двух церквей.

По данным ТСН, в Афины, где проходит собор Греческой церкви, прибыли представители Русской православной Церкви в Украине (бывшая УПЦ МП).

Журналисты сообщают, что представители Московского патриархата раздавали книги об "ужасах" Томоса. При этом брошюру под названием "Обратная сторона Томоса", изданную пророссийской Союзом православных журналистов даже перевели на греческом языке.

Напомним, в 2018 году в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизация главы ПЦУ митрополита Епифания.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.

Греция автокефалия Томос Митрополит Епифаний ПЦУ
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