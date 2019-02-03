Епифаний помянул патриарха Кирилла прямо на своей интронизации

Митрополит Епифаний / Reuters

Во время церемонии своей интронизации предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний упомянул патриарха РПЦ Кирилла вместе с главами другими православных церквей, находящихся под эгидой Вселенского патриархата.

Такое сообщеие опубликовал портал УНН. "Святейших патриархов православных, архиепископа Константинопольского и Нового Рима, патриарха Варфоломея, Александрийского Феодора, Антиохийского Иоанна, Иерусалимского Феофила, Российского Кирилла, Сербского Иринея, Румынского Даниила, Болгарского Неофила, Грузинского Ильи", - отметил иерарх украинской церкви.

К слову, согласно правилам православного богослужение, такое поминовение не означает автоматическую молитву за глав других церквей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что почетный патриарх ПЦУ Филарет не смог посетить церемонию интронизации Епифания. Ранее эксперт рассказал, почему томос об автокефалии принуждать Епифания поминать патриарха Кирилла.

