Филарет не явился на интронизацию Епифания: названа причина

Почетный патриарх ПЦУ патриарх Филарет / УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) не явился на интронизацию главы ПЦУ митрополита Епифания (Думенко) из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом сообщил спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), передает Интерфакс-Украина.

"К большому сожалению, врачи категорически запретили ему (Филарету) в связи с ухудшением состояния здоровья, с повышением давления, находиться вне стен больницы. Он сейчас находится под постоянным наблюдением врачей, но прислал свое письменное поздравление", - сказал Зоря.

Напомним, в воскресенье, 3 февраля, в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизации предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. После нее пройдет первое заседание Священного Синода ПЦУ.

Интронизация - это торжественное возведение на престол новоизбранного главы православной или католической церкви.