Эксперт рассказал, почему томос принуждает Епифания во время службы поминать патриарха Кирилла

Митрополит Епифаний / president.gov.ua

Митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) обязан упоминать главу РПЦ патриарха Кирилла во время отправления богослужений.

По данным профессора и проректора Киевской духовной академии Владимира Буреги, именно такое условие содержится в томосе об автокефалии, сообщает портал "Левый берег".

Как заявляет эксперт, оно вносится во все аналогичные документы и сформулировано таким образом, что предстоятель создаваемой Церкви обязан поминать Вселенского патриарха и остальных предстоятелей поместных церквей.

Читайте такжеЕпифаний порадовал новостями о томосе для ПЦУКроме того, предстоятель любой церкви, получивший автокефалию, обязан при вступлении в свои права посылать известительные грамоты во Вселенский патриархат и аппараты других глав поместных церквей.

"Томос о даровании автокефалии прямо обязывает Киевского митрополита поминать всех без исключения Предстоятелей Поместных Церквей (а значит и патриарха Кирилла). Отказ от поминания Московского патриарха в диптихах вступает в противоречие с недвусмысленным требованием Томоса", - подытожил Бурега.

Напомним, во время Рождественского богослужения митрополит Епифаний помянул главу РПЦ патриарха Кирилла, хотя ранее утверждал, что делать его не станет.