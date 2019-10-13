Варфоломей отреагировал на новое признание ПЦУ

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний / УНИАН

Православная церковь Украины получила поздравления с признанием ее Греческой церковью от Вселенского патриарха Варфоломея.

Как рассказал генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман, с соответствующим поздравлением в адрес ПЦУ Варфоломей обратился во время праздничной литургии.

"Вселенский Патриарх Варфоломей во время сегодняшней праздничной литургии поздравил Православную Церковь Украины с ее признанием сестринской Церковью Эллады. Благодарны Матери-Церкви за постоянную заботу об Украине", - написал украинский дипломат в Twitter.

/ @GamanOleksandr

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Греческая (Элладская) православная церковь признала Православную церковь Украины.

Священный синод в Афринах поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата.