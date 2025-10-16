Укр
Умный ход за минуту: секрет безопасности телефона, о котором мало кто знает

Алексей Тесля
16 октября 2025, 19:49
С помощью трёхсимвольного и двухцифрового кода можно быстро определить международный идентификатор мобильного устройства.
Как защитить телефон

Вы узнаете:

  • Специальный код быстро определить международный идентификатор мобильного устройства
  • Код играет ключевую роль в защите смартфона: позволяет заблокировать его при краже

Эксперты настоятельно рекомендуют прямо сейчас ввести специальную комбинацию на телефоне — *#06# — чтобы получить уникальный код IMEI.

Это трёхсимвольный и двухцифровой код, с помощью которого можно быстро определить международный идентификатор мобильного устройства, пишет Express.

Он играет ключевую роль в защите смартфона: позволяет заблокировать его при краже, не давая злоумышленникам доступ к личным данным, а также помогает полиции отслеживать и возвращать украденные гаджеты.

В мире, где телефоны используются не только для звонков, но и для оплаты, хранения банковской информации, фото и других личных данных, знание IMEI становится особенно важным.

Код отобразится на экране сразу после ввода — сделайте скриншот и сохраните его, например, отправив себе на email. Это поможет вам восстановить доступ к устройству в случае утери или взлома.

Также рекомендуется регулярно создавать резервные копии данных — это надежный способ сохранить важную информацию даже при потере телефона.

Советы экспертов для увеличения срока службы аккумулятора

Старайтесь поддерживать уровень заряда батареи в диапазоне от 20 до 80% — это оптимально для литий-ионных аккумуляторов. Включайте режим энергосбережения, чтобы ограничить работу фоновых процессов и уменьшить нагрузку на систему. Регулярно устанавливайте обновления – новые версии ПО часто содержат улучшения, снижающие расход энергии. По возможности не пользуйтесь смартфоном во время зарядки, так как это может перегревать устройство и ускорять износ батареи.

Смотрите видео - как защитить телефон:

В видео представлены 10 простых способов защиты смартфона от слежки. Среди них — отключение GPS, использование режима "в самолёте" и даже полное отключение устройства в случае крайней необходимости. Рекомендуется применять VPN, проверять разрешения приложений и использовать только безопасные поисковые системы.

Также важно регулярно обновлять операционную систему и устанавливать приложения только из официальных источников. Отключение персонализированной рекламы и отказ от подключения к общественным Wi-Fi сетям помогают дополнительно защитить личные данные. Эти меры позволяют повысить уровень конфиденциальности и снизить риски киберугроз.

Ранее сообщалось о том, что может "забивать" память телефона. Большинство думает, что засоряет память телефона больше всего галерея с видео и фото, или приложения, однако это не так.

Как писал Главред, ранее сообщалось о том, как очистить память телефона Xiaomi. Что делать, если не хватает памяти на телефоне Xiaomi - как сделать глубокую очистку памяти телефона.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

