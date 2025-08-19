Как продлить срок службы аккумулятора телефона: простой способ удивит результатом

Вы узнаете:
- Каждый аккумулятор имеет ограниченное количество циклов зарядки
- Обычно батареи смартфонов рассчитаны на 500–800 полных циклов зарядки
Если аккумулятор вашего телефона быстро разряжается в течение дня, это может вызывать неудобства. Однако существует простой способ продлить срок его службы.
Хотя многие связывают быструю разрядку с длительным использованием экрана или тяжёлыми приложениями, в большинстве случаев причина заключается в износе батареи, пишет Express.
Как объясняют специалисты, каждый аккумулятор имеет ограниченное количество циклов зарядки — полных циклов, в течение которых используется вся ёмкость батареи.
Марк Патрик, технический директор компании Mouser (крупного дистрибьютора электронных компонентов), поясняет: "Обычно батареи смартфонов рассчитаны на 500–800 полных циклов зарядки. Один цикл — это использование 100% заряда, даже если расход происходит постепенно в течение дня. После этого ресурса батарея начинает терять способность эффективно удерживать заряд".
Он добавляет: "Если вы заряжаете телефон ежедневно, за 1,5–2 года ресурс аккумулятора может быть исчерпан — и тогда вы заметите, что устройство начинает садиться заметно быстрее".
Как продлить срок службы аккумулятора:
- Держите заряд в пределах 20–80% – это считается наиболее щадящим режимом для литий-ионных аккумуляторов.
- Используйте режим энергосбережения, который снижает фоновую активность и замедляет работу ненужных процессов.
- Обновляйте программное обеспечение – современные прошивки часто оптимизируют энергопотребление.
- Избегайте использования телефона во время зарядки, так как это повышает температуру устройства, что вредно для батареи.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно замедлить износ аккумулятора и увеличить время автономной работы телефона.
Что предпринять, если телефон начал "тормозить": главные рекомендации
Чтобы смартфон работал быстрее и стабильнее, важно регулярно ухаживать за системой и соблюдать базовые принципы цифровой гигиены. Это не только улучшает производительность, но и помогает продлить срок службы устройства.
Вот несколько действенных шагов, которые могут помочь восстановить нормальную работу телефона:
- Освободите место в внутренней и оперативной памяти;
- Выполните перезагрузку устройства, чтобы сбросить временные процессы;
- Удалите лишние файлы и перенесите медиаданные на карту памяти или в облако;
- Очистите кэш в приложениях и браузере, чтобы освободить ресурсы системы;
- При подозрении на вирусы — обратитесь в сервисный центр для проверки и чистки устройства.
Даже выполнение одного из этих действий может заметно ускорить работу гаджета.
