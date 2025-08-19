Как продлить срок службы аккумулятора телефона: простой способ удивит результатом

Обычно батареи смартфонов рассчитаны на 500–800 полных циклов зарядки, рассказал эксперт.

Если аккумулятор вашего телефона быстро разряжается в течение дня, это может вызывать неудобства. Однако существует простой способ продлить срок его службы.

Хотя многие связывают быструю разрядку с длительным использованием экрана или тяжёлыми приложениями, в большинстве случаев причина заключается в износе батареи, пишет Express.

Как объясняют специалисты, каждый аккумулятор имеет ограниченное количество циклов зарядки — полных циклов, в течение которых используется вся ёмкость батареи.

Марк Патрик, технический директор компании Mouser (крупного дистрибьютора электронных компонентов), поясняет: "Обычно батареи смартфонов рассчитаны на 500–800 полных циклов зарядки. Один цикл — это использование 100% заряда, даже если расход происходит постепенно в течение дня. После этого ресурса батарея начинает терять способность эффективно удерживать заряд".

Он добавляет: "Если вы заряжаете телефон ежедневно, за 1,5–2 года ресурс аккумулятора может быть исчерпан — и тогда вы заметите, что устройство начинает садиться заметно быстрее".

Как продлить срок службы аккумулятора:

Держите заряд в пределах 20–80% – это считается наиболее щадящим режимом для литий-ионных аккумуляторов.

Используйте режим энергосбережения, который снижает фоновую активность и замедляет работу ненужных процессов.

Обновляйте программное обеспечение – современные прошивки часто оптимизируют энергопотребление.

Избегайте использования телефона во время зарядки, так как это повышает температуру устройства, что вредно для батареи.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно замедлить износ аккумулятора и увеличить время автономной работы телефона.

Что предпринять, если телефон начал "тормозить": главные рекомендации

Чтобы смартфон работал быстрее и стабильнее, важно регулярно ухаживать за системой и соблюдать базовые принципы цифровой гигиены. Это не только улучшает производительность, но и помогает продлить срок службы устройства.

Вот несколько действенных шагов, которые могут помочь восстановить нормальную работу телефона:

Освободите место в внутренней и оперативной памяти;

Выполните перезагрузку устройства, чтобы сбросить временные процессы;

Удалите лишние файлы и перенесите медиаданные на карту памяти или в облако;

Очистите кэш в приложениях и браузере, чтобы освободить ресурсы системы;

При подозрении на вирусы — обратитесь в сервисный центр для проверки и чистки устройства.

Даже выполнение одного из этих действий может заметно ускорить работу гаджета.

