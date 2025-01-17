Что делать если тормозит телефон: хитрый фокус удивит мгновенным результатом

Важно:
- Что делать, если телефон тормозит очень сильно
- Что делать, если телефон завис
Многие пользователи рано или поздно сталкиваются с проблемой, когда их мобильный телефон начинает работать медленно. Накопившийся мусор, кеш и вирусы могут значительно замедлить его работу.
Регулярная очистка и соблюдение цифровой гигиены помогут улучшить производительность и продлить срок службы устройства. Об этом идет речь в материале Главреда.
Что делать, если телефон работает медленно
Один из перечисленных способов может быстро наладить качественную работу вашего гаджета:
- Очистить внутреннюю и оперативную память;
- Перезагрузить устройство;
- Удалить ненужные файлы и перенести данные на карту памяти;
- Очистить кеш в приложениях и браузере;
- Отнести телефон в сервис для удаления вирусов.
Что делать, если телефон тормозит очень сильно
Если проблема с телефоном приобрела системный характер, специалисты советуют один из проверенных способов решения проблемы:
- Проверить фоновые приложения, которые могут сильно нагружать систему;
- Удалить неиспользуемые приложения;
- Перенести данные в облачные хранилища;
- Включить режим энергосбережения;
- Если телефон не справляется с приложениями, возможно, потребуется обновление или переустановка системы.
Как улучшить производительность телефона, чтобы избежать его торможения
- Перезагрузите устройство и очистите память.
- Отключите Google Assistant.
- Отключите автоматические обновления.
- Выключите авто-синхронизацию данных.
- Удалите антивирусы и программы для оптимизации.
- В случае необходимости, выполните сброс настроек до заводских.
Что делать, если телефон завис
Для принудительного перезапуска или выключения устройства удерживайте одновременно кнопки питания и увеличения громкости, пока не почувствуете вибрацию. Затем отпустите клавиши — устройство должно перезапуститься.
Больше новостей:
- Защитите свой смартфон: чем полезна перезагрузка телефона
- Как почистить сетку динамика на телефоне: простые лайфхаки работают на все 100
- Как не угробить ноутбук: хитрый трюк оживит даже "убитый" компьютер
Что такое смартфон
Мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред