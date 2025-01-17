Что делать если тормозит телефон: хитрый фокус удивит мгновенным результатом

Как почистить телефон, чтобы он не тормозил - что делать, если телефон глючит и зависает.

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Как ускорить медленный телефон / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Tima Miroshnichenko, Pixabay/Pexels

Важно:

Что делать, если телефон тормозит очень сильно

Что делать, если телефон завис

Многие пользователи рано или поздно сталкиваются с проблемой, когда их мобильный телефон начинает работать медленно. Накопившийся мусор, кеш и вирусы могут значительно замедлить его работу.

Регулярная очистка и соблюдение цифровой гигиены помогут улучшить производительность и продлить срок службы устройства. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Что делать, если телефон работает медленно

Один из перечисленных способов может быстро наладить качественную работу вашего гаджета:

Очистить внутреннюю и оперативную память;

Перезагрузить устройство;

Удалить ненужные файлы и перенести данные на карту памяти;

Очистить кеш в приложениях и браузере;

Отнести телефон в сервис для удаления вирусов.

/ Инфографика Главред

Что делать, если телефон тормозит очень сильно

Если проблема с телефоном приобрела системный характер, специалисты советуют один из проверенных способов решения проблемы:

Проверить фоновые приложения, которые могут сильно нагружать систему;

Удалить неиспользуемые приложения;

Перенести данные в облачные хранилища;

Включить режим энергосбережения;

Если телефон не справляется с приложениями, возможно, потребуется обновление или переустановка системы.

Как улучшить производительность телефона, чтобы избежать его торможения

Перезагрузите устройство и очистите память.

Отключите Google Assistant.

Отключите автоматические обновления.

Выключите авто-синхронизацию данных.

Удалите антивирусы и программы для оптимизации.

В случае необходимости, выполните сброс настроек до заводских.

Что делать, если телефон завис

Для принудительного перезапуска или выключения устройства удерживайте одновременно кнопки питания и увеличения громкости, пока не почувствуете вибрацию. Затем отпустите клавиши — устройство должно перезапуститься.

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