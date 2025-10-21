12 худших функций iPhone, которые стоит немедленно отключить

Вы узнаете:
- Какие функции больше всего раздражают пользователей
- Как их отключить
Владение iPhone — это как отношения с красивым, но капризным партнером: вы гордитесь им, но иногда он выводит из себя. Некоторые функции Apple сделаны с благими намерениями, однако на деле вызывают только раздражение.
Пользователи Reddit и форумов Apple составили целый "чёрный список" из функций, которые стоит отключить ради душевного спокойствия, пишет slashgear.
Автокоррекция
Функция, которая должна спасать от опечаток, чаще превращает безобидные сообщения в хаос. Чтобы прекратить это безумие, откройте Настройки > Общие > Клавиатура и выключите пункт "Автокоррекция".
"Жидкое стекло"
Самое спорное новшество интерфейса iOS делает экран полупрозрачным, будто из стекла. Эффект выглядит красиво только на промо-фото — в реальности мешает глазам и ухудшает читаемость. Чтобы приглушить эффект, зайдите в Настройки > Доступность > Дисплей и размер текста > Уменьшить прозрачность.
Новый дизайн "Фото"
Редизайн iOS 18 сделал галерею неузнаваемой и неудобной. Чтобы вернуть немного порядка, внизу вкладки "Фото" выберите "Настроить и упорядочить" и оставьте только нужные категории.
Зацикленное видео
Видео, которые воспроизводятся бесконечно, раздражают пользователей. Чтобы отключить эту функцию, откройте Настройки > Фото и выключите "Зацикленное видео".
Короткий журнал вызовов
iPhone хранит только 100 последних звонков, хотя внутри спрятано до тысячи записей. Изменить лимит нельзя — придется удалять старые, чтобы увидеть новые.
Случайные скриншоты
iPhone делает снимки экрана при одновременном нажатии кнопок блокировки и громкости — и это случается слишком часто. Полностью отключить нельзя, но стоит проверить, не включена ли функция "Тап назад" (Настройки > Доступность > Прикосновение).
Нет цифрового ряда на клавиатуре
Писать пароли и коды неудобно — Apple до сих пор не добавила верхний ряд цифр. Единственный выход — установить стороннюю клавиатуру, например SwiftKey.
Центр управления, который "обманывает"
Отключая Wi-Fi или Bluetooth в Центре управления, вы лишь временно их приостанавливаете. Чтобы выключить по-настоящему, зайдите в Настройки > Wi-Fi / Bluetooth и отключите вручную.
Путаница с кнопками будильника и таймера
Кнопка "Snooze" и "Stop" постоянно меняются местами, из-за чего легко проспать. Исправить нельзя — только быть внимательнее каждое утро.
Общая громкость для всего
На iPhone невозможно задать разную громкость для звонков, уведомлений и видео. Частично помогает отключение пункта "Изменять с помощью кнопок" в Настройки > Звуки и тактильные эффекты.
Навязчивые push-уведомления
Уведомления не синхронизируются между устройствами, а история отсутствует вовсе. Пока Apple не исправит систему, остается вручную отключать лишние оповещения в Настройки > Уведомления.
Звонки в одно касание
Одно неверное нажатие в журнале вызовов — и вы снова звоните начальнику или бывшему. iPhone не предлагает подтверждение вызова, так что лучше быть предельно осторожным.
