Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

12 худших функций iPhone, которые стоит немедленно отключить

Сергей Кущ
21 октября 2025, 14:20
74
Иногда даже самый дорогой и красивый смартфон может раздражать своими "умными" функциями. Вот дюжина настроек iPhone, которые больше вредят, чем помогают.
12 худших функций iPhone, которые стоит немедленно отключить
12 худших функций iPhone, которые стоит немедленно отключить / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие функции больше всего раздражают пользователей
  • Как их отключить

Владение iPhone — это как отношения с красивым, но капризным партнером: вы гордитесь им, но иногда он выводит из себя. Некоторые функции Apple сделаны с благими намерениями, однако на деле вызывают только раздражение.

Пользователи Reddit и форумов Apple составили целый "чёрный список" из функций, которые стоит отключить ради душевного спокойствия, пишет slashgear.

видео дня

Автокоррекция

Функция, которая должна спасать от опечаток, чаще превращает безобидные сообщения в хаос. Чтобы прекратить это безумие, откройте Настройки > Общие > Клавиатура и выключите пункт "Автокоррекция".

"Жидкое стекло"

Самое спорное новшество интерфейса iOS делает экран полупрозрачным, будто из стекла. Эффект выглядит красиво только на промо-фото — в реальности мешает глазам и ухудшает читаемость. Чтобы приглушить эффект, зайдите в Настройки > Доступность > Дисплей и размер текста > Уменьшить прозрачность.

Новый дизайн "Фото"

Редизайн iOS 18 сделал галерею неузнаваемой и неудобной. Чтобы вернуть немного порядка, внизу вкладки "Фото" выберите "Настроить и упорядочить" и оставьте только нужные категории.

Зацикленное видео

Видео, которые воспроизводятся бесконечно, раздражают пользователей. Чтобы отключить эту функцию, откройте Настройки > Фото и выключите "Зацикленное видео".

Короткий журнал вызовов

iPhone хранит только 100 последних звонков, хотя внутри спрятано до тысячи записей. Изменить лимит нельзя — придется удалять старые, чтобы увидеть новые.

Случайные скриншоты

iPhone делает снимки экрана при одновременном нажатии кнопок блокировки и громкости — и это случается слишком часто. Полностью отключить нельзя, но стоит проверить, не включена ли функция "Тап назад" (Настройки > Доступность > Прикосновение).

Нет цифрового ряда на клавиатуре

Писать пароли и коды неудобно — Apple до сих пор не добавила верхний ряд цифр. Единственный выход — установить стороннюю клавиатуру, например SwiftKey.

Центр управления, который "обманывает"

Отключая Wi-Fi или Bluetooth в Центре управления, вы лишь временно их приостанавливаете. Чтобы выключить по-настоящему, зайдите в Настройки > Wi-Fi / Bluetooth и отключите вручную.

Путаница с кнопками будильника и таймера

Кнопка "Snooze" и "Stop" постоянно меняются местами, из-за чего легко проспать. Исправить нельзя — только быть внимательнее каждое утро.

Общая громкость для всего

На iPhone невозможно задать разную громкость для звонков, уведомлений и видео. Частично помогает отключение пункта "Изменять с помощью кнопок" в Настройки > Звуки и тактильные эффекты.

Навязчивые push-уведомления

Уведомления не синхронизируются между устройствами, а история отсутствует вовсе. Пока Apple не исправит систему, остается вручную отключать лишние оповещения в Настройки > Уведомления.

Звонки в одно касание

Одно неверное нажатие в журнале вызовов — и вы снова звоните начальнику или бывшему. iPhone не предлагает подтверждение вызова, так что лучше быть предельно осторожным.

Вам может быть интересно:

О ресурсе: SlashGear

SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.

Основан в 2005 году как блог, посвящённый мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом

В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

iPhone телефон интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин испугался давления, надо заканчивать войну - Зеленский назвал секрет победы

Путин испугался давления, надо заканчивать войну - Зеленский назвал секрет победы

14:18Война
Противоречит договоренности с Трампом: Лавров заявил об отказе РФ от перемирия

Противоречит договоренности с Трампом: Лавров заявил об отказе РФ от перемирия

13:51Война
Холод или кратковременное тепло: в Укргидрометцентре объяснили, как изменится погода

Холод или кратковременное тепло: в Укргидрометцентре объяснили, как изменится погода

13:47Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

Валюта внезапно обвалилась: новый курс НБУ на 21 октября

Валюта внезапно обвалилась: новый курс НБУ на 21 октября

Что нельзя брать в руки в праздник 21 октября: суровые приметы

Что нельзя брать в руки в праздник 21 октября: суровые приметы

Последние новости

14:20

12 худших функций iPhone, которые стоит немедленно отключить

14:18

Путин испугался давления, надо заканчивать войну - Зеленский назвал секрет победыФото

13:55

Известному режиссеру объявили о подозрении: среди потерпевших есть несовершеннолетняя

13:51

Противоречит договоренности с Трампом: Лавров заявил об отказе РФ от перемирия

13:47

Холод или кратковременное тепло: в Укргидрометцентре объяснили, как изменится погода

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
13:40

Восстановление электричества на Черниговщине "парализовано" - в Минэнерго назвали причину

13:36

"Не стало человека": коллеги раскрыли детали смерти Дизеля Яценко

13:22

"Мы все видим": Зеленский с евролидерами сделали важное заявление о войне в Украине

13:16

Польша может арестовать Путина: Сикорский сделал интересное заявление

Реклама
13:14

У Порошенко высмеивали тризуб и воинов УПА: эксперт показал старые интервью члена "Европейской солидарности" Луценко

13:00

Погода на завтра 22 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:52

"Войну невозможно передвинуть": "Суспільне" дало ответ Оле Поляковой

12:49

В Украине продлили военное положение и мобилизацию - детали

12:43

Почему 22 октября нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

12:22

"Переснимали": финалистка Холостяка раскрыла единственный сценарий шоуВидео

12:05

"Искали людей": сестра Марины Поплавской обвинила Крутоголова во лжиВидео

11:47

"Открытие еще одного фронта": Украина начала закупку у США боевых вертолетов

11:22

Россияне устроили провокацию Ротару - что произошло

11:21

Украинская Сидни Кроуфорд: Сумская показала ретро-образ достойный Голливуда

11:14

Операция в тылу врага: бойцы ССО устроили засаду и уничтожили оккупантов

Реклама
11:04

Когда включат отопление по всей Украине: в Укрэнерго дали окончательный ответ

11:02

Москва открестилась от встречи Рубио и Лаврова: что известно

10:52

В небе над Украиной заметили уникальную комету: она максимально приблизилась к Земле

10:46

Оккупанты "пролезли" сразу в трех населенных пунктах: в DeepState раскрыли детали

10:45

Китайский гороскоп на завтра 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

10:35

Символы - под прицелом: куда нужно бить ВСУ, чтобы пошатнуть власть Путина

10:27

Не пишите "все будет хорошо": болезнь Симоньян перешла на новую стадию

10:17

Как сказать на украинском "сладкоежка": все делают одну грубую ошибкуВидео

10:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 октября (обновляется)

09:54

США против плана ЕС по использованию активов РФ для Украины – Bloomberg

09:43

"Обворовывать": участники "Дизель Шоу" провели обыск в квартире погибшей ПоплавскойВидео

09:38

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

09:16

Признаки того, что карма вашей прошлой жизни настигает вас

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:51

Потеря Купянска откроет дорогу в украинский тыл: куда РФ сможет продвинуться

08:34

Многочисленные взрывы и пожар: неизвестные дроны атаковали Ростовскую областьВидео

08:10

Говорил ли Трамп отдать весь Донбасс?мнение

08:00

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

07:16

Полный блэкаут в Чернигове: город остался без света и воды

06:46

В США отложили рассмотрение новых санкций против РФ до саммита Трампа и Путина в Венгрии

Реклама
06:10

Как белый флаг Путина стал коричневыммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках девушки с фотокамерой за 45 секунд

05:33

Гороскоп на завтра 22 октября: Скорпионам - предательство, Рыбам - неожиданный подарок

05:09

"Тонны золота в банке Англии": как гетман Полуботок заработал свои несметные сокровищаВидео

04:30

Вознаграждение от Вселенной: шесть знаков зодиака ждет настоящая радость

04:06

Вселенная подготовила сюрпризы: кто 21 октября получит хорошие новости

03:36

Растёт в горшке лучше, чем цветы: как вырастить ананас из купленного в магазине

02:47

"Не лучше Повалий": Приходько сорвалась на подростка из-за русского языка

02:19

Ирина Билык загадала дилемму об одиночестве - не обошлось без Кристины Соловий

01:30

Жена футболиста Зинченко получила редкий подарок от Дэвида Бекхэма - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять