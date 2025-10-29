Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

"Шпион" в каждом доме: раскрыта опасность дешевой китайской бытовой техники

Алексей Тесля
29 октября 2025, 17:27
102
Внутри пылесоса оказался настоящий мини-компьютер на колёсах — платы, сенсоры, чипы, аккуратные провода.
робот-пылесос
Раскрыта опасность китайских роботов-пылесосов / Коллаж Главред, фото Pexels/cottonbro studio, Pixabay/NickyPe

Вы узнаете:

  • Обычный пылесос оказался настоящим мини-компьютером на колёсах
  • Производитель мог выполнять любые команды на устройстве без ведома владельца
  • Внутри пылесоса работала профессиональная система картографирования

Программист Харишанкар Нараянан решил облегчить себе жизнь — и приобрёл умный пылесос iLife A11.

Поначалу всё выглядело идеально — робот уверенно ездил по полу, издавая довольное жужжание, и создавал впечатление покорного, но трудолюбивого помощника, рассказал он в блоге Small World.

видео дня

Странная активность обычного пылесоса

Однако уже через несколько минут программист заметил нечто тревожное. Пылесос буквально заваливал сеть потоками данных, отправляя пакеты на серверы, находившиеся "где-то далеко за океаном". Он не просто "проверял обновления" — устройство передавало телеметрию и журналы, причём без какого-либо согласия владельца.

Первый сбой "умного помощника"

Харишанкар заблокировал IP-адрес, на который стекались логи. Он аккуратно ограничил трафик — разрешил обновления, но запретил передачу данных. А спустя несколько дней — пылесос вдруг перестал включаться. В сервисе пожали плечами: "Сэр, всё работает отлично".

Аппарат вернули — и действительно, он ожил. Но радость длилась недолго: спустя несколько дней устройство снова превратилось в молчаливый пластиковый кирпич.

Как правильно пылесосить дома инфографика
/ Инфографика: Главред

Почему пылесос не работает без интернета

Как могла простая блокировка IP-адреса парализовать технику, которая, по идее, должна работать офлайн? Когда программист обратился в сервис повторно, ему отказали: "Ваш случай больше не подлежит обслуживанию".

И тогда Харишанкар решил действовать сам.

Внутренности "умного" робота

Вооружившись отвёрткой, он разобрал устройство. Внутри пылесоса оказался настоящий мини-компьютер на колёсах — платы, сенсоры, чипы, аккуратные провода. Перед ним лежало дешёвое чудо инженерии, в котором скрывался потенциальный кошмар для конфиденциальности.

Screenshot
/ Small World

Неожиданные результаты расследования

Подключив пылесос к Linux и проанализировав систему, программист обнаружил логи, конфигурации и даже незашифрованные учётные данные Wi-Fi, которые устройство отправляло производителю. А ещё — странную строку в журналах: команду Kill, приходившую ровно в тот момент, когда пылесос переставал работать.

Он отменил её выполнение и перезагрузил устройство — пылесос мгновенно ожил. Выяснилось, что производитель действительно удалённо отключал его устройство, просто потому что пользователь осмелился ограничить сбор данных.

Тайный доступ и "шпионское" ПО

Дальнейший анализ показал, что на устройстве изначально установлено программное обеспечение rtty — утилита, предоставляющая удалённый root-доступ.С её помощью производитель мог выполнять любые команды на устройстве без ведома владельца.

Но это был лишь первый сюрприз.

Робот-разведчик оказался геодезистом

Харишанкар обнаружил ещё одну любопытную деталь: внутри пылесоса работала Google Cartographer — профессиональная система SLAM, применяемая в робототехнике и автономном картографировании. То есть его недорогой пылесос создавал 3D-карту квартиры в реальном времени, передавая данные на серверы производителя.

Общая проблема

Позже программист выяснил: дело не в одной конкретной марке. Тот же чип — 3irobotix CRL-200S — используется и в других популярных моделях.

Какие китайские компании используют шпионские чипы:

  • Xiaomi,
  • Wyze,
  • Viomi,
  • Proscenic.

А значит, миллионы подобных устройств способны передавать личные данные пользователей и даже быть отключёнными производителем одним нажатием кнопки.

Важные выводы

История с iLife A11 превратилась из обычной поломки в настоящее расследование о цифровом контроле и уязвимости "умного дома". Пылесос, созданный для уборки пыли, неожиданно стал символом того, как легко техника может выйти из-под власти владельца — и оказаться под контролем тех, кто её создал.

Полная документация и подробности обратного проектирования программиста доступны в репозитории: VacuumRobot.

Как нельзя использовать пылесос: советы экспертов

Ни в коем случае не используйте пылесос для сбора осколков разбитого стекла. На первый взгляд это может показаться удобным и быстрым способом уборки, однако такое решение способно серьёзно повредить устройство. Мелкие кусочки стекла могут застрять внутри шланга, повредить фильтр или попасть в двигатель, что приведёт к поломке прибора. Безопаснее всего собрать осколки вручную с помощью щётки, совка или влажной тряпки.

Напомним, ранее сообщалось о том, зачем класть пакетик чая в пылесос. Такое необычное использование пакетика чая будет иметь потрясающий эффект, о котором знают единицы.

Ранее Главред писал о том, какую деталь в пылесосе нужно всегда чистить. Пылесос может сломаться, если забывать очищать одну очень важную деталь.

Больше новостей:

Об источнике: Small World

Блог программиста Харишанкара Нараянана. Он пишет о своих хобби-проектах в области электроники и программирования. Его новые исследования помогают многим энтузиастам, которые имеют схожие интересы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

техника новости Китая
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

18:30Война
РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута

РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута

18:26Украина
Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

17:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Последние новости

18:39

РФ подтягивает "элиту" в Покровск: эксперт рассказал о ситуации в городе

18:30

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

18:26

РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута

17:56

"У него все размыто": популярная певица рассказала о ранении брата-военного

17:29

Норвежский рецепт тепла: как скандинавы обогревают пол без использования труб

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
17:27

"Шпион" в каждом доме: раскрыта опасность дешевой китайской бытовой техники

17:21

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

17:12

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

16:52

Три знака зодиака узнают, как сильно они были нужны: одиночество уйдет

Реклама
16:39

Украинскую блогершу из Миротворца "забанил" известный бренд - детали скандала

16:28

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках монахини в церкви за 79 секунд

16:26

Взрывы на трех крупных нефтегазовых заводах РФ: детали мощных ударов Сил обороны

16:26

Купянск держится: в Украине опровергли заявление Путина об окружении города

16:19

"Статистика работы на уровне отделения полиции", – эксперт прокомментировал данные НАБУ о переданных в суд производствах

16:17

Откуда на самом деле происходит название города Изюм - краевед раскрыл тайну

15:58

Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

15:46

Суперзвезда 2000-х годов объявила о завершении карьеры: какая причина ухода со сценыВидео

15:32

Пойдет ли валюта снова в рост: экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре

15:02

"Знали, куда бьют": россияне атаковали детскую больницу в Херсоне, есть раненые детиФотоВидео

15:01

Бельгия пригрозила "сравнять Москву с землей" - в РФ гневно ответили

Реклама
14:56

Как заточить маникюрные ножницы в домашних условиях: будут как новыеВидео

14:49

Гороскоп на ноябрь 2025 для Тельцов: финансовый шторм и любовный романВидео

14:20

Французский политик 19 века раскрыл правду об украинцах - что Москва скрывалаВидео

14:17

Маленькие трагедии на большой войне: Комаров показал новую "изнанку" современной Украины

14:00

Отсрочки по-новому, мобилизация и рост цен на продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября

13:59

Гороскоп на ноябрь 2025: как Овнам разбогатеть в конце осениВидео

13:59

Считалась ядом: какой писатель пил по 50 чашек кофе и чем это обернулось для его здоровья

13:48

Водители ломают голову: найден интересный дорожный знак с "кренделем"

13:47

Почему 30 октября нельзя выяснять отношения: какой церковный праздник

13:28

РФ собрала 11 тысяч военных для окружения одного города: ДШВ показали план врага

13:23

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секретВидео

13:05

Алексей Суханов сделал публичное признание о свадьбе - детали

13:04

Не будут сидеть в темноте: названы регионы, где украинцы почувствуют минимум проблем с электричеством

13:01

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

12:45

Гости "ахнут": необычные крылья в бомбическом маринадеВидео

12:12

Плюс 10% до конца осени: украинцев предупредили о подорожании базового продукта

12:08

Треть города - в "серой зоне": россияне прорываются в Покровск, угроза окружения растет - DeepState

11:51

Ежедневные привычки водителей незаметно "убивают" авто: пять главных ошибокВидео

11:40

Алину Гросу забрала "скорая - что с ней случилось

11:20

Температура поднимется до +18 градусов: совсем скоро в Украине потеплеет

Реклама
10:53

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

10:50

Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

10:39

Пытал людей в Киевской области: в РФ взорвали подполковника ОМОНа - ГУР

10:30

18-летний сын Марички Падалко и Егора Соболева решил мобилизоваться - детали

10:28

Шуточные и интересные: обладаете ли вы уникальной украинской фамилией

10:15

Наталья Сумская разрушила общение с Ольгой Сумской - детали конфликта

10:10

Голубая кровь украинцев: как узнать о своем казацком или дворянском происхожденииВидео

09:55

На окнах не будет конденсата, если использовать один предмет

09:50

Ноябрь 2025 всё расставит по местам: прогноз на месяц для БлизнецовВидео

09:48

Удар РФ по объекту ДТЭК: в Одесской области десятки тысяч людей остались без света

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять