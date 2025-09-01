Будет работать дольше и эффективнее: какую деталь в пылесосе нужно всегда чистить

Вы узнаете:
- Почему пылесос может хуже работать
- Какие детали нужно регулярно чистить
Уборку дома без пылесоса трудно представить. Этот предмет помогает поддерживать чистоту без больших усилий. Но со временем он может начать плохо работать, если неправильно за ним ухаживать.
Главред решил разобраться, какие детали в пылесосе нужно обязательно чистить.
Почему пылесос плохо работает
Эффективность пылесоса может уменьшаться только из-за одной детали - щеточного валика, пишет express.co.uk.
"Хотя пылесос - это инструмент для уборки, он также нуждается в регулярной очистке, иначе может полностью сломаться", - говорится в сообщении.
Почему нужно чистить щеточный валик в пылесосе
Одна женщина на Reddit поделилась фотографией своего пылесоса, который начал плохо работать.
Она рассказала, что только почистила щеточный валик, но мощность устройства значительно возросла.
"Это область, на которую большинство людей забывают обращать внимание", - подчеркнула женщина.
Она добавила, что волосы и другой мусор могут легко наматываться на эти валики и засорять их, делая пылесос менее эффективным в чистке ковров.
Как ухаживать за пылесосом
Пылесос, как и любой другой предмет быта требует тщательного ухода. Вот несколько советов, которые помогут поддерживать эффективность прибора:
- Вовремя очищайте пылесборник или заменяйте мешок для пыли.
- Не забывайте регулярно очищать или менять фильтры.
- Проверяйте и очищайте щеточный валик.
- Проверяйте и очищайте шланг.
Читайте также:
- Подошва кроссовок засияет за несколько минут: какой бытовой предмет нужно взять
- Как быстро отчистить холодильник: гениальный фокус удивит своей простотой
- Как почистить микроволновку внутри содой и лимоном: работают ли популярные лайфхаки
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред