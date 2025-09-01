Будет работать дольше и эффективнее: какую деталь в пылесосе нужно всегда чистить

Пылесос может сломаться, если забывать очищать одну очень важную деталь.

Как ухаживать за пылесосом / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему пылесос может хуже работать

Какие детали нужно регулярно чистить

Уборку дома без пылесоса трудно представить. Этот предмет помогает поддерживать чистоту без больших усилий. Но со временем он может начать плохо работать, если неправильно за ним ухаживать.

Главред решил разобраться, какие детали в пылесосе нужно обязательно чистить.

Почему пылесос плохо работает

Эффективность пылесоса может уменьшаться только из-за одной детали - щеточного валика, пишет express.co.uk.

"Хотя пылесос - это инструмент для уборки, он также нуждается в регулярной очистке, иначе может полностью сломаться", - говорится в сообщении.

Почему нужно чистить щеточный валик в пылесосе

Одна женщина на Reddit поделилась фотографией своего пылесоса, который начал плохо работать.

Она рассказала, что только почистила щеточный валик, но мощность устройства значительно возросла.

"Это область, на которую большинство людей забывают обращать внимание", - подчеркнула женщина.

Она добавила, что волосы и другой мусор могут легко наматываться на эти валики и засорять их, делая пылесос менее эффективным в чистке ковров.

Щеточный валик в пылесосе / фото: reddit.com

Как ухаживать за пылесосом

Пылесос, как и любой другой предмет быта требует тщательного ухода. Вот несколько советов, которые помогут поддерживать эффективность прибора:

Вовремя очищайте пылесборник или заменяйте мешок для пыли.

Не забывайте регулярно очищать или менять фильтры.

Проверяйте и очищайте щеточный валик.

Проверяйте и очищайте шланг.

Как правильно пылесосить дома / Инфографика: Главред

