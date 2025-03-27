Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Популярная ошибка, портящая технику: какой мусор нельзя убирать пылесосом

Юрий Берендий
27 марта 2025, 21:15
47
Пылесос является незаменимым помощником в уборке, но его неправильное использование может привести к поломке и дорогостоящему ремонту, указывают специалисты.
Популярная ошибка, портящая технику: какой мусор нельзя убирать пылесосом
Какой мусор нельзя убирать пылесосом - что нельзя пылесосить / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой мусор нельзя пылесосить
  • Что будет, если пылесосить осколки стекла

Для многих пылесос является незаменимым прибором в быту, ведь он быстро избавляет от пыли, крошек и волос. Однако, поскольку известные модели стоят немало, важно соблюдать правила эксплуатации, чтобы продлить их службу, сообщает Express.

Главред выяснил, почему нельзя пылесосить стекло.

видео дня

Можно ли стекло убирать пылесосом - почему нельзя пылесосить осколки

Эксперты Which? опубликовали рекомендации, в которых указано, что одна ошибка может повредить устройство и повлечь дорогостоящий ремонт. На своей Instagram-странице специалист по пылесосам предупредила: никогда не используйте пылесос для уборки разбитого стекла.

Хотя это может показаться быстрым решением, подобное действие может серьезно навредить вашему прибору, поэтому лучше выбрать более безопасный метод очистки.

"Крошечные осколки могут застрять в шланге и двигателе", - предупреждает эксперт.

Смотрите видео о том, что нельзя пылесосить:

Если случайно разобьется бокал или кружка, избегайте использования пылесоса для уборки обломков. Вместо этого воспользуйтесь совком и щеткой или влажной тряпкой.

Этот метод особенно эффективен для мелких осколков, которые трудно заметить. Просто приложите влажную ткань к поверхности, и стеклянные частицы легко к ней прилипнут.

Лишь после того, как более крупные осколки собраны, можно приступать к уборке пылесосом. Это поможет сохранить его исправность и избежать дорогостоящего ремонта.

Перед включением прибора также стоит проверить насадку на наличие застрявших частиц, поскольку они могут снизить эффективность работы пылесоса.

Вам также может быть интересно:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

уборка
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ проводит скрытую мобилизацию: в ВСУ обеспокоены из-за вероятного наступления РФ

РФ проводит скрытую мобилизацию: в ВСУ обеспокоены из-за вероятного наступления РФ

22:14Война
Срыв перемирия и миротворцы в Украине: главные новости Украины (дайджест)

Срыв перемирия и миротворцы в Украине: главные новости Украины (дайджест)

22:11Война
"Я точно не верю": нардеп Костенко сделал заявление об окончании войны

"Я точно не верю": нардеп Костенко сделал заявление об окончании войны

21:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Я тону": предательница Ани Лорак впервые вышла на связь после свадьбы

"Я тону": предательница Ани Лорак впервые вышла на связь после свадьбы

Днепр в огне: рой беспилотников атаковал город, горят жилые районы

Днепр в огне: рой беспилотников атаковал город, горят жилые районы

Последние новости

22:14

РФ проводит скрытую мобилизацию: в ВСУ обеспокоены из-за вероятного наступления РФ

22:11

Срыв перемирия и миротворцы в Украине: главные новости Украины (дайджест)

21:55

"Наша крошка": Светлана Билоножка поразила видом своей внучки

21:49

"Я точно не верю": нардеп Костенко сделал заявление об окончании войны

21:32

Жена Игоря Николаева выставила напоказ "уставшее" декольтеВидео

Андрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военныхАндрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных
21:21

Горят дома и объект инфраструктуры: Запорожье под атакой дроновФото

21:16

Евгений Кот и его жена назвали серьезный диагноз дочери

21:15

Популярная ошибка, портящая технику: какой мусор нельзя убирать пылесосомВидео

21:10

Путин решил защищать интересы РФ в Арктике и придумал планы "исторического масштаба"

Реклама
21:09

Алле Пугачевой отомстили в РФ - что произошло

21:06

Обновленная версия договора о ресурсах призвана вытеснить Европу из Украины - СМИ

20:45

Какая страна является родиной борща: неожиданный ответ сразит просто наповал

20:21

Берет 6 долл с клиента: российский певец стал трансом в США и поселился на улице

20:18

Тайно потребляют электроэнергию: эксперты назвали 3 "прибора-вампира"

20:12

Ольга Сумская показала честную красоту на сэлфи без макияжа

19:40

Для чего нужны ручки над дверью в авто: настоящий ответ удивит многих

19:32

В Украине внезапно изменится погода: названы регионы, которые будет заливать дождями

19:14

Об этом знают единицы: как законно уменьшить платежи за коммунальные услуги

19:12

Тяжелобольной Кадыров разругался с Кремлем: СМИ узнали детали конфликта

19:10

Атаки на Харьков и Днепр: террор ради террора продолжаетсямнение

Реклама
18:49

Когда доставать картошку из погреба для посадки: точное время для богатого урожая

18:45

Россия нарушила "энергетическое перемирие": Зеленский отдал приказ Минобороны

18:44

Цена на ключевой продукт в Пасхальной корзине уйдет в крутое пике: что вырастет на 10%

18:35

"Они - динозавры": Зеленский сказал, почему не ведет прямые переговоры с Путиным

18:20

Финалиста Национального отбора на Евровидение-2025 мобилизовалиВидео

18:14

Зеленский назвал 2 европейские страны, которые будут на мирных переговорах по Украине

18:13

Детали размещения миротворцев в Украине: Зеленский анонсировал новые решения

17:56

Украина получила много договоров о полезных ископаемых: Зеленский раскрыл важные детали

17:54

Минус 12% за неделю: в Украине "обвалились" цены на базовый продукт

17:38

РФ обвинила Украину в ударах по энергетике - Генштаб поставил на место врага

17:33

Еще три области под угрозой: Зеленский предупредил о новом наступлении России

16:47

Какие овощи сажать в апреле в открытый грунт: урожай попрет как на дрожжах

16:36

Названы регионы и ключевые задачи: новые детали размещения миротворцев в Украине

16:30

Трамп забудет об Украине и перекинет проблему завершения войны на Европу - КлименкоВидео

16:24

Украинцы могут получить от государства деньги на первый взнос за жилье - детали

16:21

Франция и Великобритания срочно отправляет военную делегацию в Украину - Макрон

16:11

Сырский примчался в Сумскую область: главком раскрыл правду о наступлении РФ

16:06

Маша Ефросинина оказалась в больнице - что произошло

16:01

"Не имеет потребности": коллега Виктора Розового рассказал, что с ним происходит

15:55

Легкий салат на Пасху, который разлетится на ура: рецепт очень простой

Реклама
15:36

"Заноза в печени солдат РФ": ВСУ успешно контратакуют на важном направлении

15:31

Счета за свет станут меньше: какая температура стирки является самой дешевой

15:25

Как выглядит жена Макса Чмерковского после третьих родов

15:19

В России выступили с новыми угрозами в сторону НАТО: в чем причина

15:12

Россияне массированным огнем кроют Херсон: есть жертвы, под удар попала "скорая"Видео

14:49

Убойное средство обеспечит результат: как прочистить трубу канализации под землей

14:47

"РФ готовит новое наступление": Зеленский сказал сроки и какие области под угрозой

14:42

Определенные пенсионеры получат меньшие пенсии после индексации: в чем причина

14:40

Некоторым украинцам могут изменить размер субсидий: кого коснется перерасчет

14:30

Рядом с какими растениями посадить помидоры: лучшие соседи томатов

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять