Популярная ошибка, портящая технику: какой мусор нельзя убирать пылесосом

Пылесос является незаменимым помощником в уборке, но его неправильное использование может привести к поломке и дорогостоящему ремонту, указывают специалисты.

https://glavred.info/life/populyarnaya-oshibka-portyashchaya-tehniku-kakoy-musor-nelzya-ubirat-pylesosom-10651046.html Ссылка скопирована

Какой мусор нельзя убирать пылесосом - что нельзя пылесосить / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Какой мусор нельзя пылесосить

Что будет, если пылесосить осколки стекла

Для многих пылесос является незаменимым прибором в быту, ведь он быстро избавляет от пыли, крошек и волос. Однако, поскольку известные модели стоят немало, важно соблюдать правила эксплуатации, чтобы продлить их службу, сообщает Express.

Главред выяснил, почему нельзя пылесосить стекло.

видео дня

Можно ли стекло убирать пылесосом - почему нельзя пылесосить осколки

Эксперты Which? опубликовали рекомендации, в которых указано, что одна ошибка может повредить устройство и повлечь дорогостоящий ремонт. На своей Instagram-странице специалист по пылесосам предупредила: никогда не используйте пылесос для уборки разбитого стекла.

Хотя это может показаться быстрым решением, подобное действие может серьезно навредить вашему прибору, поэтому лучше выбрать более безопасный метод очистки.

"Крошечные осколки могут застрять в шланге и двигателе", - предупреждает эксперт.

Смотрите видео о том, что нельзя пылесосить:

Если случайно разобьется бокал или кружка, избегайте использования пылесоса для уборки обломков. Вместо этого воспользуйтесь совком и щеткой или влажной тряпкой.

Этот метод особенно эффективен для мелких осколков, которые трудно заметить. Просто приложите влажную ткань к поверхности, и стеклянные частицы легко к ней прилипнут.

Лишь после того, как более крупные осколки собраны, можно приступать к уборке пылесосом. Это поможет сохранить его исправность и избежать дорогостоящего ремонта.

Перед включением прибора также стоит проверить насадку на наличие застрявших частиц, поскольку они могут снизить эффективность работы пылесоса.

Вам также может быть интересно:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред