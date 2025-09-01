Как почистить микроволновку внутри содой и лимоном: работают ли популярные лайфхаки

Советы из Интернета обещают сверкающий результат за пять минут, но в реальности один метод работает гораздо лучше другого.

https://glavred.info/lifehack/kak-pochistit-mikrovolnovku-vnutri-sodoy-i-limonom-rabotayut-li-populyarnye-layfhaki-10694378.html Ссылка скопирована

Как помыть микроволновку внутри быстро и качественно? / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как чистить микроволновку лимоном и содой

Какой способ работает лучше

Как очистить микроволновку от жира? Это очень популярный запрос, и в Интернете есть множество лайфхаков на эту тему. Эти способы особенно привлекают тех, кто боится использовать химические чистящие средства.

Самые популярные советы, чем отмыть микроволновку внутри в домашних условиях, включают чистку микроволновки при помощи лимона или соды. Как пишет издание Еxpress.co.uk, оба эти способа обещают сверкающий результат за пять минут, но в реальности один метод работает гораздо лучше другого.

видео дня

Почистить микроволновку лимоном рекомендуют практически все. Это дёшево и очень просто.

Что нужно сделать:

наполните миску водой;

положите половинки лимонов и убедитесь, что они полностью погружены в воду;

поставьте миску в микроволновку на высокую мощность на 3–5 минут;

оставьте дверцу закрытой ещё на 2–3 минуты, затем аккуратно выньте миску и протрите микроволновку изнутри.

В результате боковые стороны микроволновки легко отмоются, но стойкие пятна вряд ли исчезнут.

Стоит отметить также, что после чистки лимоном в микроволновке скорее всего останется запах застарелой еды, хотя цитрусовые рекламируют как натуральный дезодорант.

Смотрите видео - Как очистить микроволновку от застарелого жира лимоном:

Как почистить микроволновку внутри содой

Этот лайфхак также популярен, но вместо лимона используется пищевая сода.

Что нужно сделать:

смешайте одну столовую ложку пищевой соды с одним стаканом воды;

поставьте раствор в микроволновку на высокую мощность на три минуты;

оставьте на две минуты, а затем протрите микроволновку внутри.

Судя по отзывам, это способ работает просто волшебно. Удалить пятна можно очень легко при помощи губки, а стойкий запах еды заметно уменьшится.

Эксперты также рекомендуют оставлять миску с сухой пищевой содой внутри микроволновки (пока она выключена), чтобы впитать оставшиеся запахи.

Смотрите видео - Как почистить микроволновку внутри содой:

Как писал Главред, неправильное использование микроволновки может привести к поломке техники или даже опасным ситуациям. Если вы хотите, чтобы микроволновая печь служила дольше, некоторые материалы в нее лучше не класть.

Также мы писали о том, как правильно должна стоять микроволновка и где ее лучше не размещать.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред