Как почистить микроволновку внутри содой и лимоном: работают ли популярные лайфхаки

Как очистить микроволновку от жира? Это очень популярный запрос, и в Интернете есть множество лайфхаков на эту тему. Эти способы особенно привлекают тех, кто боится использовать химические чистящие средства.
Самые популярные советы, чем отмыть микроволновку внутри в домашних условиях, включают чистку микроволновки при помощи лимона или соды. Как пишет издание Еxpress.co.uk, оба эти способа обещают сверкающий результат за пять минут, но в реальности один метод работает гораздо лучше другого.
Почистить микроволновку лимоном рекомендуют практически все. Это дёшево и очень просто.
Что нужно сделать:
- наполните миску водой;
- положите половинки лимонов и убедитесь, что они полностью погружены в воду;
- поставьте миску в микроволновку на высокую мощность на 3–5 минут;
- оставьте дверцу закрытой ещё на 2–3 минуты, затем аккуратно выньте миску и протрите микроволновку изнутри.
В результате боковые стороны микроволновки легко отмоются, но стойкие пятна вряд ли исчезнут.
Стоит отметить также, что после чистки лимоном в микроволновке скорее всего останется запах застарелой еды, хотя цитрусовые рекламируют как натуральный дезодорант.
Смотрите видео - Как очистить микроволновку от застарелого жира лимоном:
@homewithlese Microwave cleaning hack ✨? Microwave cleaning hack !! + Have you flipped your microwave to see the hidden grime around the element? I ve got the easiest hack to clean it -lemon steam ◎ 724 Steps 1.Cut lemon in half, drop the lemon halves in to a bowl and fill it up with boiling water. 2. microwave it for 3-5 minutes, let the steam mewithlese work its magic 3. flipping the microwave,wipe around the element, grime just wipe away.#microwavehack#microwavecleaninghack#cleaninghack#homehacks#cleanwithme#cleantok#cleaningtiktok#cleanmicrowave#CapCut♬ original sound - Homewithlese
Как почистить микроволновку внутри содой
Этот лайфхак также популярен, но вместо лимона используется пищевая сода.
Что нужно сделать:
- смешайте одну столовую ложку пищевой соды с одним стаканом воды;
- поставьте раствор в микроволновку на высокую мощность на три минуты;
- оставьте на две минуты, а затем протрите микроволновку внутри.
Судя по отзывам, это способ работает просто волшебно. Удалить пятна можно очень легко при помощи губки, а стойкий запах еды заметно уменьшится.
Эксперты также рекомендуют оставлять миску с сухой пищевой содой внутри микроволновки (пока она выключена), чтобы впитать оставшиеся запахи.
Смотрите видео - Как почистить микроволновку внутри содой:
@chef.vibe Быстрый способ очистки без всякой химии ? #лайфхак#микроволновка#чистящеесредство#рабочийспособ#сода#чистка#свч#лайфхаки♬ оригинальный звук - CHEF VIBE?
Как писал Главред, неправильное использование микроволновки может привести к поломке техники или даже опасным ситуациям. Если вы хотите, чтобы микроволновая печь служила дольше, некоторые материалы в нее лучше не класть.
Также мы писали о том, как правильно должна стоять микроволновка и где ее лучше не размещать.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
