10 вещей и продуктов, которые нельзя ставить в микроволновую печь: стоит знать всем

Если пренебрегать такими правилами и разогревать в микроволновой печи запрещенную посуду и запрещенные блюда, это может иметь серьезные негативные последствия.

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Что категорически запрещено греть в микроволновой печи/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Что нельзя ставить в микроволновую печь

Какую посуду нельзя ставить в микроволновую печь

Микроволновая печь является отличным помощником на кухне, который помогает как разогревать готовую еду, так и готовить ее с нуля. Но есть ряд правил, которые стоит знать каждому, кто имеет дома такую технику, чтобы не столкнуться с серьезными негативными последствиями. В частности, перед пользованием микроволновкой необходимо ознакомиться со списком того, что категорически запрещено греть в микроволновой печи.

На YouTube-канале BuzzFeed Multiplayer рассказали, в чем нельзя разогревать еду в микроволновой печи и какие продукты и блюда нельзя в ней разогревать.

1. Металлическая посуда и посуда с элементами металла

Посуду из металла или такую, которая содержит на себе металлические детали, нельзя разогревать в микроволновой печи - это опасно.

2. Алюминиевая фольга

Нельзя разогревать бутерброды и другую пищу в алюминиевой фольге, потому что пища в ней может загореться.

3. Контейнеры из пенопласта

Если еда в контейнерах из пенопласта, то лучше переложить ее в посуду, которую можно греть в микроволновке. Ведь пенопласт является разновидностью пластика, и поэтому его нельзя разогревать в микроволновой печи.

4. Пластиковые контейнеры для хранения

Во многих контейнерах из пластика, которые мы используем для хранения продуктов питания, нельзя греть пищу в микроволновке. Всегда нужно проверять, есть ли на контейнере отметка, указывающая на то, что его можно использовать в микроволновой печи.

5. Изюм

Если поместить его в микроволновку и включить ее, то изюм просто сгорит.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку/ Инфографика: Главред

6. Виноград

Он может вспыхнуть во время нагревания.

7. Пластиковые пакеты

Они также могут загореться, если разогревать их в микроволновой печи.

8. Коричневые магазинные бумажные пакеты

Для разогрева в микроволновке они такие же опасные, как и пластиковые пакеты.

9. Яйца в скорлупе

Быстрый нагрев повышает давление, поэтому яйца могут лопнуть.

10. Соус без крышки

Если нагревать соус в открытой посуде, то его остатки будут по всей микроволновке.

Смотрите видео о том, что категорически запрещено греть в микроволновой печи:

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