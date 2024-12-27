10 вещей и продуктов, которые нельзя ставить в микроволновую печь: стоит знать всем

Вы узнаете:
- Что нельзя ставить в микроволновую печь
- Какую посуду нельзя ставить в микроволновую печь
Микроволновая печь является отличным помощником на кухне, который помогает как разогревать готовую еду, так и готовить ее с нуля. Но есть ряд правил, которые стоит знать каждому, кто имеет дома такую технику, чтобы не столкнуться с серьезными негативными последствиями. В частности, перед пользованием микроволновкой необходимо ознакомиться со списком того, что категорически запрещено греть в микроволновой печи.
На YouTube-канале BuzzFeed Multiplayer рассказали, в чем нельзя разогревать еду в микроволновой печи и какие продукты и блюда нельзя в ней разогревать.
1. Металлическая посуда и посуда с элементами металла
Посуду из металла или такую, которая содержит на себе металлические детали, нельзя разогревать в микроволновой печи - это опасно.
2. Алюминиевая фольга
Нельзя разогревать бутерброды и другую пищу в алюминиевой фольге, потому что пища в ней может загореться.
3. Контейнеры из пенопласта
Если еда в контейнерах из пенопласта, то лучше переложить ее в посуду, которую можно греть в микроволновке. Ведь пенопласт является разновидностью пластика, и поэтому его нельзя разогревать в микроволновой печи.
4. Пластиковые контейнеры для хранения
Во многих контейнерах из пластика, которые мы используем для хранения продуктов питания, нельзя греть пищу в микроволновке. Всегда нужно проверять, есть ли на контейнере отметка, указывающая на то, что его можно использовать в микроволновой печи.
5. Изюм
Если поместить его в микроволновку и включить ее, то изюм просто сгорит.
6. Виноград
Он может вспыхнуть во время нагревания.
7. Пластиковые пакеты
Они также могут загореться, если разогревать их в микроволновой печи.
8. Коричневые магазинные бумажные пакеты
Для разогрева в микроволновке они такие же опасные, как и пластиковые пакеты.
9. Яйца в скорлупе
Быстрый нагрев повышает давление, поэтому яйца могут лопнуть.
10. Соус без крышки
Если нагревать соус в открытой посуде, то его остатки будут по всей микроволновке.
Смотрите видео о том, что категорически запрещено греть в микроволновой печи:
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