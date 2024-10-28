Убивают электроприбор за секунду: что нельзя класть в микроволновую печь

Следуя этим рекомендациям, вы сохраните свою технику и избежите возможных проблем для здоровья.

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Вещи, которые могут сломать микроволновую печь / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

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Микроволновка - незаменимая вещь в быту, но важно помнить, что греть в ней можно не все. Неправильное использование может привести к поломке техники или даже опасным ситуациям. Если вы хотите, чтобы микроволновая печь служила дольше, запомните несколько материалов, которые лучше в нее не класть, напоминает Comfy.

Фольга

Использование фольги в микроволновке - не лучшая идея. Несмотря на то, что внутренняя поверхность печи также металлическая, металл в ее конструкции отражает волны, тогда как фольга начинает нагреваться и искрить, что может повредить устройство и создать риск воспламенения.

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Бумажные пакеты или стаканы

Попкорн в специальных пакетах для микроволновок безопасен благодаря специальному покрытию. Другие бумажные пакеты, не предназначенные для нагрева, могут привести к пожару, ведь неизвестно, из какой бумаги или красок они изготовлены и как будут реагировать на нагрев.

Как работает микроволновая печь? Микроволновая печь (сверхвысокочастотная печь, МХП, СВЧ-печь) - бытовой электроприбор для быстрого приготовления или быстрого подогрева пищевых продуктов, а также для их размораживания. Микроволновая печь является одним из самых популярных бытовых электроприборов. В отличие от других устройств (как, например, духовки или печи), в микроволновой печи разогрев продуктов происходит не с поверхности, а в большей части объёма, поскольку радиоволны (на частоте 2,450 ГГц) глубоко проникают почти во все пищевые продукты, в результате чего время приготовления пищи существенно сокращается, пишет Википедия.

Пластик

При высоких температурах, особенно прозрачные пластиковые контейнеры, могут выделять токсичные вещества, которые негативно влияют на здоровье. Поэтому для разогрева стоит избегать пластиковой упаковки, особенно тонкой и прозрачной.

Яйца

Попытка сварить яйцо в микроволновке - не самая лучшая идея. Под действием микроволн яйцо может взорваться, что приведет к длительной и не очень приятной очистке микроволновки.

Пенопластовые контейнеры

Пенопласт, под воздействием высоких температур, может расплавиться, выделяя токсины в вашу пищу. Даже если контейнер не расплавится полностью, он может подтаять, оставив токсичные следы на еде.

Только еда и напитки

Микроволновая печь предназначена исключительно для нагрева пищи и напитков, поэтому не стоит экспериментировать с нагревом других предметов.

Следуя этим рекомендациям, вы сохраните свою технику и избежите возможных проблем для здоровья.

Кстати, Главред также рассказывал о том, как выключить "звук микроволновки". Микроволновая печь имеет скрытые возможности, в частности, с помощью специальной кнопки можно отключить звуковые сигналы этого кухонного прибора.

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