Ремонт влетит в копеечку: где нельзя ставить микроволновку - популярная ошибка

Микроволновая печь стала неотъемлемой частью многих современных кухонь. Главред выяснил, где лучше всего будет поставить микроволновку, чтобы она не сломалась.

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Где правильно поставить микроволновку - как не сломать микроволновку / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Микроволновая печь является удобным и полезным бытовым прибором, однако, важно учитывать ключевые правила по расположению микроволновки в доме для того, чтобы не тратить огромные средства на ее ремонт. О том, где лучше поставить микроволновку говорится в видео производителя техники Panasonic на YouTube.

Какие есть виды микроволновок по типу установки

В видео отмечается, что существует несколько видов микроволновок:

предназначенные для установки на столешницу;

предназначенные для размещения внутри шкафа;

предназначенные для встраивания.

Как правильно должна стоять микроволновка

Для того, чтобы установить микроволновку на столешнице, необходимо придерживаться следующих правил:

Прибор необходимо устанавливать на ровной и устойчивой поверхности на высоте не менее 85 см от уровня пола.

Для правильной работы микроволновая печь должна иметь достаточный приток воздуха. С одной стороны должен быть зазор 5 см, а другая сторона должна быть открытой. Пространство 15 см сверху и 10 см сзади.

Где нельзя размещать микроволновку

В целях безопасности не размещайте микроволновую печь непосредственно над газовой или электрической варочной поверхностью.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия на задней и боковых стенках прибора и не загромождайте их. Без достаточного пространства вокруг отверстий прибор может перегреться и выйти из строя.

Кроме того, не рекомендуется ставить микроволновую печь возле раковины или других источников воды, ведь влага и вода могут повредить электрические компоненты микроволновки, а также Какое лучшее место для установки микроволновки.

Смотрите видео о том, где нельзя размещать микроволновку:

Что известно о Panasonic Corporation Panasonic Corporation - крупнейший японский и один из ведущих мировых производителей электроники. Известна своими торговыми марками Panasonic, National, Technics и Quasar, является мировым лидером в разработке и производстве бытовой электроники и электронного оборудования для широкого круга потребителей, бизнеса и промышленности, сообщает Википедия.

Где лучше всего поставить микроволновку

Профессиональный дизайнер Марк Тобин в своем видео на YouTube отмечает, что самый простой способ установки микроволновки - это на столешнице.

"Во-первых, она просто на очень хорошей высоте. На уровне талии. Прямо перед вами, рядом с вами и вокруг вас уже есть место для размещения пищи, на которое вы можете положить все, что вышло из микроволновки, и поставить его на подставку. Так что это очень безопасно и легкодоступно. А если с ней что-то случится, ее легко заменить. Вам не придется искать другую микроволновую печь, которая бы точно подходила к отверстию от ранее установленной микроволновки в другом месте на вашей кухне", - отметил он.

Куда можно поставить микроволновку на маленькой кухне

Для маленьких кухонь дизайнер советует использовать микроволновые печи OTR, что означает вне диапазона.

"Такие микроволновые печи можно увидеть на многих кухнях в наше время, потому что они уже давно имеют огромную популярность по нескольким причинам. Во-первых, они также имеют вентиляционную вытяжку в комплекте, то есть вы получаете два прибора в одном. Вы получаете что-то, что вентилирует вашу варочную поверхность и микроволновую печь в одном месте", - отмечает эксперт.

Смотрите видео о том, где можно поставить микроволновую печь на кухне:

Кроме того, он добавляет, что микроволновая печь OTR может стать хорошим решением, поскольку она уже имеет заранее определенное место для установки.

"Вентиляция в них оставляет желать лучшего, поэтому я рекомендую выводить ее наружу. И одно из преимуществ этого варианта заключается в том, что если ваша микроволновка сломается или сломается вытяжка, заменить ее будет достаточно просто. Почти все эти устройства имеют одинаковый размер, чтобы вписаться в одно и то же пространство во всех этих домах, поэтому у вас не возникнет никаких проблем с поиском чего-то, что подойдет к месту, где находился ваш предыдущий OTR", - резюмировал Марк Тобин.

Что известно о Марке Тобине Марк Тобин - дизайнер кухонь с 20-летним стажем, владелец компании Mark Tobin Kitchen Design, которая разрабатывает дизайн кухонь для клиентов по всему миру. Марк Тобин ведет активный личный блог на YouTube, где делится советами по дизайну кухни и интересными идеями по дизайну.

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