Красавица 'Хак Ту': Сеть покорил новый мем - девушка стала популярной благодаря 1 фразе

В TikTok завирусилось видео с откровенным советом о Hawk Tuah. Главред выяснил, в чем популярность мема "Hawk Tuah" и, что все-таки он означает.

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Мем "hawk tuah" - что известно о новом с красоткой "Хак ту" / Коллаж Главред, фото: Facebook / Fathead Threads, скриншот из видео

В TikTok завирусилось одно из видео-интервью с ютуберами Tim & Dee TV. Традиционно, случайная прохожая должна была ответить на вопросы блогеров, сообщает Daily Star.

Что означает мем "hawk tuah"

"Какое одно движение в постели заставляет мужчину каждый раз сходить с ума?", - спросили девушку на видео. Она ответила: "Ты должна сделать Hawk Tuah и плюнуть на эту штуку".

Интервью было опубликовано в Instagram-аккаунте Tim & Dee TV и за неделю набрало девять миллионов просмотров.

видео дня

После этого фраза "hawk tuah" стала вирусной, а пользователи массово начали создавать мемы и музыкальные ремиксы на основе ее слов - в разных соцсетях. А "hawk tuah" собственно, это звукоподражание для обозначения звука плевания.

Видеозапись интервью распространилась в TikTok и быстро стала мемом на всех платформах вместе с соответствующей фразой "hawk tuah".

Смотрите видео с мемом "hawk tuah":

Что известно о девушке "hawk tuah"

За этим последовали поиски женщины, которая стоит за вирусным видео, известным теперь как девушка "плюнь на эту штуку".

И ее нашли, ее зовут Хейли Уэлч из Нэшвилла, штат Теннесси, и она уже зарабатывает на своей крылатой фразе, выпуская брендированные товары.

Хейли сотрудничает со шляпной компанией Fathead Threads из Теннесси, чтобы продавать свою собственную линию шляп, после того, как ее идентифицировал OutKick.

Джейсон Потите из Fathead Threads поделился в Facebook деталями.

"Я получил разрешение на продажу этих шляп после разговора с Хейли. Она получит часть прибыли от продажи", - говорится в сообщении.

Компания опубликовала фото, на котором Уэлш раздает автографы на двух разных типах шляп, одна с кожаной нашивкой, а другая с вышивкой, которые уже можно приобрести.

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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