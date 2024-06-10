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Без сложной математики: один лайфхак сделал сотни пользователей TikTok богачами

Анна Косик
10 июня 2024, 17:37
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TikTok переполнен "вирусными" видео, среди которых появился отдельный тренд на то, чтобы пользователи за короткое время пополняли свои кошельки на крупные суммы.
Деньги, таблица денег
Лайфхак, как сэкономить тысячи рвет TikTok тренды / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео beckyturoczi

За последние годы TikTok стал одной из самых популярных социальных сетей. И если одни туда заходят, чтобы часами "залипать" на короткие видео, другие распространяют интересные лайфхаки, как вот, например, сэкономить кругленькую сумму. И как бы это странно ни было, помог в этом современным юзерам "король математики" Гаусс.

В сети начали появляться видео, на которых обычные люди с помощью самодельных копилок, бумаги и фломастера собирали за довольно короткое время тысячи долларов. Среди них и австралийка Бекки Турос.

Она стала одной из первых, кто рассказал в TikTok лайфхак на основе формулы немецкого математика. В своем видео она наглядно продемонстрировала, как за менее чем год собрать более 5 тысяч долларов.

видео дня

Суть лайфхака заключается в том, чтобы накопить деньги по схеме сложения чисел от 1 до 100. То есть в сумме получится получится 5050. Бекки Турос поставила себе цель собрать именно такую сумму, поэтому взяла самодельную копилку и наклеила на нее расчерченный числами от 1 до 100 лист бумаги.

Правила сбережения очень просты - нужно хотя бы раз в неделю пополнять копилку одной из указанных на листе сумм и зачеркивать, или заклеивать соответствующую ячейку. И так пока все числа не будут закрыты. До этого момента открывать копилку запрещено.

Видео Турос завирусилось на большую аудиторию TikTok. Впоследствии в соцсети появился отдельный тренд на сбережения по схеме Гаусса, который начал собирать миллионы просмотров и делать богаче все больше обычных людей.

Тренд на сбережения охватил немало стран мира, где придумали различные адаптации такого лайфхака. Например, кто-то делает копилку на 365 дней и забрасывает в нее деньги в течение года, другие же наоборот уменьшают время накопления до 50 дней, однако и сумма в результате получается меньше.

Смотрите видео, как в TikTok экономят тысячи долларов:

Кто такая Бекки Турос?

Бекки Турос - TikTok-блогер из Австралии, снимает короткие видео о своей жизни, семье, финансах и записывает лайфхаки. Ее страницу облюбовали почти 1,5 миллиона пользователей.

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