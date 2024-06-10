Без сложной математики: один лайфхак сделал сотни пользователей TikTok богачами

За последние годы TikTok стал одной из самых популярных социальных сетей. И если одни туда заходят, чтобы часами "залипать" на короткие видео, другие распространяют интересные лайфхаки, как вот, например, сэкономить кругленькую сумму. И как бы это странно ни было, помог в этом современным юзерам "король математики" Гаусс.
В сети начали появляться видео, на которых обычные люди с помощью самодельных копилок, бумаги и фломастера собирали за довольно короткое время тысячи долларов. Среди них и австралийка Бекки Турос.
Она стала одной из первых, кто рассказал в TikTok лайфхак на основе формулы немецкого математика. В своем видео она наглядно продемонстрировала, как за менее чем год собрать более 5 тысяч долларов.
Суть лайфхака заключается в том, чтобы накопить деньги по схеме сложения чисел от 1 до 100. То есть в сумме получится получится 5050. Бекки Турос поставила себе цель собрать именно такую сумму, поэтому взяла самодельную копилку и наклеила на нее расчерченный числами от 1 до 100 лист бумаги.
Правила сбережения очень просты - нужно хотя бы раз в неделю пополнять копилку одной из указанных на листе сумм и зачеркивать, или заклеивать соответствующую ячейку. И так пока все числа не будут закрыты. До этого момента открывать копилку запрещено.
Видео Турос завирусилось на большую аудиторию TikTok. Впоследствии в соцсети появился отдельный тренд на сбережения по схеме Гаусса, который начал собирать миллионы просмотров и делать богаче все больше обычных людей.
Тренд на сбережения охватил немало стран мира, где придумали различные адаптации такого лайфхака. Например, кто-то делает копилку на 365 дней и забрасывает в нее деньги в течение года, другие же наоборот уменьшают время накопления до 50 дней, однако и сумма в результате получается меньше.
Смотрите видео, как в TikTok экономят тысячи долларов:
@beckyturoczi Here's to saving ?? #saving#moneychallenge#moneyboxsavings#diy#money#tiktokmademedoit#fyp♬ original sound - switchdisco
Кто такая Бекки Турос?
Бекки Турос - TikTok-блогер из Австралии, снимает короткие видео о своей жизни, семье, финансах и записывает лайфхаки. Ее страницу облюбовали почти 1,5 миллиона пользователей.
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