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Как быстро отбелить носки: в Сети поделились действенным лайфхаком

Юлия Закрепа
10 июня 2024, 01:31
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Эксперт поделился лайфхаком, который поможет восстановить носки естественным путем.
Как быстро отбелить носки: в Сети поделились действенным лайфхаком
Как отстирать белые носки / коллаж: Главред, фото: unsplash

В Сети поделились действенными методами, как вернуть белый цвет носкам, чтобы они выглядели абсолютно новыми - это возможно благодаря простому способу стирки.

Носки - это одни из самых популярных предметов одежды, но, к сожалению, белые носки могут стать серыми или желтыми от использования, а пот, пыль и грязь меняют их вид. Эксперт поделился лайфхаком, который поможет восстановить носки естественным путем и с минимальными усилиями удалит пятна, передает издание Mirror.

Специалисты поделились, что для отбеливания носков идеально подойдет лимон. Все, что нужно сделать для этого: взять лимон и выжать из него сок. Затем опустите запятнанные или пожелтевшие носки в миску, наполненную теплой водой, прежде чем добавить лимонный сок. Стоит оставить носки в растворе примерно на два-три часа, а затем постирать их обычным способом.

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Также существует много преимуществ использования лимонов вместо агрессивных химикатов, таких как отбеливатель. Во-первых, лимоны действуют как естественный смягчитель ткани. Это происходит потому, что лимонная кислота, содержащаяся в лимонном соке, расщепляет остатки моющих средств или мыла.

Еще одна причина, почему это отличный выбор для тех, кто ищет экологически чистый подход к удалению пятен - это антибактериальные свойства лимонов. Кислота, содержащаяся в лимоне, также является антибактериальной, антисептической и действует как естественный отбеливатель.

Однако, если у вас под рукой нет лимона, вы всегда можете использовать белый уксус как пятновыводитель, или пищевую соду.

Средство от пятен на одежде инфографика
Как сделать средство от пятен / Инфографика: Главред

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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