Как отстирать носки от въевшейся грязи: способ, которых сделает их снова белыми

Каждая хозяйка знает, что отстирать белые носки очень сложно. Белые вещи отстирываются от пятен и грязи, однако тяжело сделать так, чтобы вернулся сам белоснежный цвет. Поэтому многие интересуются, как отбелить носки в домашних условиях. Ответ на этот вопрос – в материале.
Автор YouTube-канала блогер Марина Жукова показала, как отстирать носки как белого, так и другого цветов, от сильных загрязнений.
Как отбелить грязные белые носки
Прополощите носки перед стиркой
Нужно взять тазик с теплой водой, добавить туда 1 столовую ложку шампуня и хорошенько прополоскать вещи. Это в обязательном порядке надо сделать, чтобы пятна постепенно начали отходить от ткани.
Намыльте вещи в тазике и замотайте пленкой
После этого нужно взять другой тазик с теплой водой, туда налить 50 мл нашатырного спирта и каждый носок тщательно намылить хозяйственным мылом. Заматываем тазик пищевой пленкой, чтобы создать парниковый эффект, и оставляем его постоять 1-2 часа. На даче можно оставить тазик под солнцем: вода нагреется, и пятна еще лучше будут отходить от ткани.
Отправляем носки в стирку
Спустя два часа пленку с тазика следует снять. Выяснится, что загрязнения размягчились. Можно потереть носки вручную.
Теперь отправляем их в стирку при 40 градусах и стираем.
В результате носки должны снова обрести белый цвет. Так вы сможете отстирать даже самые грязные белые вещи.
Смотрите видео, в котором блогер рассказала, как отстирать белые носки:
Для чего нужны лайфхаки?
Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.
Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.
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