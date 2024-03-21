Как отстирать носки от въевшейся грязи: способ, которых сделает их снова белыми

Если вы не знаете, как вернуть белым носкам белый цвет, попробуйте способ, который предполагает замачивание вещей и стирку в стиральной машинке.

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Как отстирать сильно грязные белые носки и восстановить их цвет / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка знает, что отстирать белые носки очень сложно. Белые вещи отстирываются от пятен и грязи, однако тяжело сделать так, чтобы вернулся сам белоснежный цвет. Поэтому многие интересуются, как отбелить носки в домашних условиях. Ответ на этот вопрос – в материале.

Автор YouTube-канала блогер Марина Жукова показала, как отстирать носки как белого, так и другого цветов, от сильных загрязнений.

Как отбелить грязные белые носки

Прополощите носки перед стиркой

Нужно взять тазик с теплой водой, добавить туда 1 столовую ложку шампуня и хорошенько прополоскать вещи. Это в обязательном порядке надо сделать, чтобы пятна постепенно начали отходить от ткани.

Намыльте вещи в тазике и замотайте пленкой

После этого нужно взять другой тазик с теплой водой, туда налить 50 мл нашатырного спирта и каждый носок тщательно намылить хозяйственным мылом. Заматываем тазик пищевой пленкой, чтобы создать парниковый эффект, и оставляем его постоять 1-2 часа. На даче можно оставить тазик под солнцем: вода нагреется, и пятна еще лучше будут отходить от ткани.

Отправляем носки в стирку

Спустя два часа пленку с тазика следует снять. Выяснится, что загрязнения размягчились. Можно потереть носки вручную.

Теперь отправляем их в стирку при 40 градусах и стираем.

В результате носки должны снова обрести белый цвет. Так вы сможете отстирать даже самые грязные белые вещи.

Смотрите видео, в котором блогер рассказала, как отстирать белые носки:

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