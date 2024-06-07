Как скачать видео из TikTok: бывалый хакер подсказал гениальный фокус

Можно ли скачать свое видео с TikTok: как скачать видео с тик тока в галерею.

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Как скачать видео из ТТ если нельзя / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/alyoshine, Pixabay/nikuga

За последнее время одной из ведущих платформ для создания и просмотра коротких видео стал TikTok. Этот сервис привлекает внимание миллионов людей благодаря простоте и удобству для пользователей.

Приложение позволяет создавать и публиковать короткие пятнадцатисекундные видеоролики. При этом есть возможность добавлять эффекты – фильтры и фоновую музыку. Однако у многих возникает вопрос о том, можно ли скачивать на свое устройство видео с TikTok.

Как скачать видео

Процедура сохранения видео с платформы TikTok достаточно простая и доступная для любого пользователя.

Необходимо открыть приложение TikTok и выбрать нужное видео;

Сбоку от видео выберите значок "Поделиться";

Затем активируйте опцию "Сохранить видео" (в случае ее отсутствия, вероятно, автор видео не разрешил его скачивать).

Как скачать видео с тик тока бесплатно

Если перед вами стоит задача быстрого скачивания видео с TikTok на Android бесплатно, можно воспользоваться специальными приложениями. Среди наиболее удобых выделяют SaveFrom. Им можно воспользоваться как в виде приложения, так и прямо на сайте. Вы можете получить необходимое видео на своем устройстве в хорошем качестве.

TikTok TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.

Как скачать видео с TikTok если его нельзя сохранить

Порядок действий:

Зайдите в приложение TikTok;

Выберите внизу справа функцию "Профиль";

Активируйте "Настройки и конфиденциальность" (три полоски в верхней правой части экрана);

Потом нажмите на опцию "Видео офлайн".

Что еще можно делать в TikTok

Популярное приложение позволяет пользователям просматривать видеоролики в ленте, а также подписываться на любимых авторов, лайкать и комментировать понравившееся видео.

Кроме того, платформа TikTok дает возможность смотреть эфиры любимых авторов, а также отмечать их в своих видео. Если вы сами хотите раскрутиться в TikTok, вы можете снимать дуэты и развивать свой аккаунт, а также создавать креативные видео на разные темы и привлекать новых подписчиков.

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