Зеленский попытался подыграть обеим партиям: Игорь Рейтерович – о визите в США

Окончательно об успехе визита можно будет говорить через пару недель - тогда станет понятно, были ли достигнуты ключевые пункты украинского мирного плана.

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Переговоры по мирному плану Украины будут продолжаться и после визита Зеленского в США - Игорь Рейтерович / Коллаж Главред

Визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты подходит к концу. Поскольку по времени он совпал с финальной стадией президентской кампании в США, украинская делегация оказалась в эпицентре событий и стала причиной для споров между республиканцами и демократами.

В интервью Главреду руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович рассказал, услышали ли американцы план Победы Украины, как Трамп может использовать встречу с Зеленским, и о чем Байден и Зеленский будут говорить на "Рамштайн".

Как бы вы оценили визит Зеленского в США - можно ли считать его успешным?

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Этот визит, конечно, более успешный, чем не успешный. Не думаю, что его можно назвать провальным (хотя я видел подобные оценки), особенно на фоне предыдущего отказа Трампа встречаться с Зеленским и достаточно агрессивной кампании, которую проводили республиканцы. Поскольку визит продлен на один день из-за встречи с Трампом, это уже будет выглядеть гораздо лучше, чем это было буквально еще вчера или позавчера.

С точки зрения практического наполнения мы имеем очень большой пакет помощи со стороны Соединенных Штатов и ряд других решений, которые принимали лидеры европейских стран и некоторых других стран, которые присутствовали на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. И это практические решения в поддержку Украины, нашей экономики и Вооруженных сил.

Визит Зеленского в США в основном можно считать успешным - Игорь Рейтерович / Офис президента

Потому в этом контексте визит является более-менее успешным. Конечно, всегда хочется максимальных результатов, но окончательно об успешности этого визита мы узнаем через пару недель, когда все эти вещи будут уже доведены до определенного логического завершения. Именно тогда мы поймем самое главное - были ли достигнуты те ключевые пункты, которые были представлены в украинском мирном плане.

Под одним из таких пунктов вы имеете в виду разрешение на применение дальнобойного оружия по территории РФ?

Да, например. Потому что сейчас мы видим заявления о том, что разрешение будет, но ближе к зиме. Но до зимы еще октябрь и ноябрь. Возможно и такое, что в плане разрешения сказали дождаться 5 ноября, а это больше месяца и дополнительная угроза со стороны Российской Федерации. То есть в этом контексте есть определенные моменты, на которые сейчас однозначного ответа мы не получили. Мы знаем, что состоялись встречи Зеленского с Байденом и Харрис. Харрис фактически прямо сказала, что она поддерживает видение, с которым выступила Украина, но мы пока не видим деталей плана. То есть не сказано, что конкретно было презентовано, и мы не видим пока ничего нового, кроме того, что было ранее в медиа.

То есть явно процесс переговоров и принятия какого-то финального решения в разных вопросах, не только по предоставлению разрешения на удары вглубь РФ, продолжается и еще будет продолжаться определенный период времени.

Судя по тем заявлениям, которые прозвучали, какое ваше впечатление - услышали ли вообще позицию Украины как таковую и прислушались ли западные лидеры к плану победы? Ведь перед встречей с Байденом были публикации в западных медиа о том, что в плане "нет ничего нового", а The Economist вообще вышел с публикацией, в который говорится о том, что план нужно пересмотреть.

У британцев и американцев есть выражение "so so", то есть это и позитив, и негатив. Какие-то пункты плана являются приемлемыми, а по каким-то пунктам разговор будет продолжаться и в дальнейшем. Однозначно тот формат, который был представлен, он, видимо, не в полной мере принят администрацией Байдена.

Кстати, не удивлюсь, если обнародования финального плана как раз из-за этого и нет. Возможно, еще согласуют определенные моменты, и тогда уже план будет представлен в несколько модифицированном виде, с учетом видения Соединенных Штатов. И мы не можем это проигнорировать, потому что США - это страна, которая нам помогает, страна-грантодатель, и в этом контексте мы должны учитывать ее позицию.

Зеленский в Пенсильвании / Офис президента

Одним из довольно весомых эпизодов визита Зеленского в США была поездка в Пенсильванию, после которой республиканцы довольно негативно реагировали и начали обвинять Украину чуть ли не в подыгрывании демократам. Если говорить об этом эпизоде отдельно, стоит ли его, по вашему мнению, как-то избежать, и вообще такое было возможно?

Этот визит в значительной степени организовывала принимающая сторона. То есть это явно не какая-то глобальная проблема Украины, и она точно не может нести за это ответственность.

К сожалению, республиканцы этой историей воспользовались. Но я думаю, что если бы не это, они бы воспользовались чем-то другим. То есть они искали к чему прицепиться, и нашли.

Могли ли мы это предотвратить? Возможно, да - надо было понимать, что такая реакция может иметь место. Но мы до сих пор не знаем деталей того, что это было. Если это организовал Белый дом, то Зеленский туда приехал не как лидер партии, а как лидер страны. Соответственно, это совсем другой уровень, который не обязательно может предусматривать двухпартийность, потому что там в первую очередь могли быть представители власти США.

Поэтому получилось так, что мы попали в эту ситуацию не по собственной воле, а республиканцы эту тему максимально обострили и раскрутили. Письмо спикера Джонсона именно об этом, ведь обращаться с такими заявлениями - это не его уровень. И после встречи Трампа и Зеленского, вероятно, эту ситуацию удастся сгладить и прийти к более-менее приемлемой позиции, чтобы республиканцы больше эту темы не качали.

Иными словами есть вероятность того, что можно будет обойтись без замены посла в США?

Да, конечно. Дело в том, что Конгресс уходит в отпуск, из которого он уже вернется в совсем другом составе, потому что ну этот отпуск будет почти до выборов в США. Если выиграет, например Харрис, то вообще никто этот вопрос поднимать не будет. А если Трамп, тогда можно будет принимать какие-то решения, но тогда замена посла даже гипотетически не будет с этим связана - она будет просто сделана более спокойным способом и в рамках полномочий, которые есть у президента Украины.

Поэтому не вижу смысла влезать в эту историю. Тем более, что есть официальный ответ пресс-секретаря Белого дома о том, что эта тема не имеет отношения к партийным историям, и в качестве примера она привела визит украинской делегации исключительно с республиканцами. Поэтому в дальнейшем республиканцы, вероятно, будут искать другие поводы, чтобы привлечь тему Украины в свою избирательную кампанию.

Кстати, относительно республиканцев, и, в частности, главного претендента от них на выборах - Дональда Трампа. Почему, по вашему мнению, он сразу отказался встречаться с Зеленским? Это так же была попытка использовать визит в политических целях?

И Харрис, и Трамп на любые встречи сейчас смотрят исключительно через контекст своих избирательных кампаний. И для Трампа это тоже история о выборах. У Трампа появляются определенные панические нотки в его кампании - его команда не знает, что делать дальше. Они перепробовали все, что можно, и это не работает. Харрис набирает, Трамп не хочет идти на вторые дебаты, потому что первые он проиграл, причем проиграл достаточно откровенно. И на фоне определенной паники у Трампа начинают искать какие-то вещи, которые им позволят как-то перевернуть кампанию. Здесь им подвернулась Украина, и в определенной степени они пытались этой ситуацией воспользоваться.

Как видите, буквально за ночь все изменилось, потому что они не забывают, что значительная часть представителей украинской диаспоры являются республиканцами. И такое отношение к Украине им может не понравиться.

Возможно, Трамп увидел для себя в этой встрече с Зеленским чисто политтехнологическую возможность. Ведь с кем будет последняя встреча у Зеленского в Соединенных Штатах? С Трампом. Для чего Зеленский продлил на один день визит в Соединенные Штаты? Чтобы встретиться с Трампом. Как потом это Трамп подаст? Мол, Зеленский понимает, что "я ваш лучший президент", и несмотря на то, что на него давят эти проклятые демократы, он со мной встретился, потому что знает, с кем надо встречаться. Это же Трамп! Это человек, который проснулся утром, увидел, что предыдущие заявления Джонсона не привели к тому результату, на который он рассчитывал, и теперь Трамп сделает вид, что ничего не было.

Трамп встретился с Зеленским в Нью-Йорке / Коллаж: Главред, фото: Голос Америки

А насколько весома эта встреча для Трампа в контексте его кампании - добавит ли она ему баллов?

Здесь все будет зависеть от того, о чем они будут говорить. Если, например, Зеленский ему немного подыграет и скажет, что ознакомил Трампа с украинским планом, что нет больших разногласий. Условно, если он поблагодарит Трампа, а Трамп скажет, что у него стало еще больше уверенности в том, что он могу закончить эту войну и не допустить Третьей мировой, это может помочь Трампу перетянуть на себя определенную часть электората, которая колеблется. Будет ли эта часть кардинальной - сложно сказать, но ну они будут пробовать, потому что республиканцам уже некуда деваться. Им надо биться за каждую сотую процента, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

Учитывая результаты выборов, способен ли Трамп начать кризис аналогичный тому, который он пытался устроить после штурма Капитолия? Потому что сейчас все выглядит так, что республиканцы уже допускают вариант проигрыша.

Скорее всего, определенное проявление такого кризиса точно будет. Потому что часть электората Трампа уже считает, что Трамп - президент, что он победил. И они любой другой результат воспримут как фальсификации и как то, что у их кандидата украли победу. Поэтому, возможно, это приведет и к каким-то там внутренним стычкам и проблемам.

Но, как ни странно, есть один плюс для Соединенных Штатов в том, что не баллотируется Байден. Ведь теперь он будет выступать неким гарантом мирной передачи власти. И это может сыграть определенную роль и не дать выпустить ситуацию из-под контроля. Но попытка может иметь место. С другой стороны, правоохранительные органы США умеют учиться на ошибках, и думаю, что они учли опыт Капитолия и будут очень внимательно смотреть за тем, что будет происходить после выборов.

А вот республиканцам надо действительно на всякий случай думать о будущем, потому что их проблема не в Трампе. Даже если Трамп проиграет, это будет просто концом карьеры Трампа. Но республиканцы настолько с ним заигрались, что это может стать началом конца Республиканской партии.

Парадокс в том, что победа Трампа, скорее всего, похоронит Республиканскую партию, потому что тогда он разорвет ее изнутри. Если, например, Харрис проиграет, Демократическая партия не исчезнет, а наоборот укрепится и подготовится к реваншу. Поэтому еще вопрос, что лучше для республиканцев - победа Трампа или его поражение.

В зависимости от результатов выборов в США, какие последствия для Украины это будет иметь в краткосрочной и долгосрочной перспективах?

Главное последствие в краткосрочной перспективе - то, что определенный период времени Штаты вообще не сильно будут думать о российско-украинской войне. Говоря откровенно, после выборов и вплоть до инаугурации возможен определенный период провисания, и мы это должны понимать. А дальше все будет зависеть от того, кто победит. Если это будет Харрис - это одна история, если Трамп - другая, более непрогнозируемая. Здесь есть на самом деле много вариантов, и все они могут быть реализованы по-разному.

То есть оба кандидата могут рассматривать вариант заморозки войны?

Теоретически - да. Просто так называемая заморозка может носить разный характер. Но при условии победы обоих кандидатов возможна ситуация, когда речь будет идти об остановке конфликта, но явно не на тех условиях, которые являются максимально приемлемыми для Украины.

После встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне была анонсирована еще одна встреча лидеров, но уже в "Рамштайн". О чем тогда будет эта встреча?

Первый момент - они будут обсуждать запасной план на случай победы Трампа, а именно того, что делать европейским странам и с точки зрения НАТО, и с точки зрения поддержки Украины. Они будут принимать какие-то решения на этот случай, чтобы иметь дополнительные инструменты и механизмы, которыми можно не допустить худшего развития событий, когда Трамп займется изоляционизмом, подорвет НАТО изнутри и тому подобное.

Второй момент - они будут обсуждать текущие вещи. Я думаю, что Байден как раз представит уже модифицированный вариант того видения, которое сейчас привез президент Украины. И уже тогда будут выходить на что-то среднее. То есть эта встреча важна, она очень нужна на самом деле. И будем надеяться на максимально благоприятный для нас результат, то есть на реализацию всех тех инициатив, с которыми мы выступали и на подтверждение безусловной поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

Кто такой Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Шевченко. В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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