Как подключить телефон к телевизору: ловкий трюк озадачит опытного хакера

Простая инструкция, доступная каждому - как подключить телефон к телевизору через usb.

https://glavred.info/lifehack/kak-podklyuchit-telefon-k-televizoru-lovkiy-tryuk-ozadachit-opytnogo-hakera-10533254.html Ссылка скопирована

Как подключить телефон к телевизору через wifi / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/dawnfu, Pixabay/geralt

Развитие технологий семимильными шагами ставит перед многими пользователями вопросы совместимости разных гаджетов. Нередко возникает проблема при подключении мобильного телефона к телевизору.

Специалисты рассказали сразу о нескольких простых и доступных способах, как в домашних условиях подсоединить смартфон к телевизору. При этом отмечается, что с нехитрой технологией может справиться даже аматор.

Как подключить устройство к телевизору

Порядок действий:

видео дня

На телефоне Android запустите приложение Google TV;

Активируйте функцию "Подключить телевизор" в правом нижнем углу экрана;

Отметьте необходимое для подключения устройство;

Для подключения введите указанный на экране код;

Активируйте функцию кнопкой "Готово".

Как можно смотреть с телефона на телевизоре

Специалисты не советуют заморачиваться со сложными алгоритмами, а говорят о простых действиях – просто зайдите в настройки сети на вашем телевизоре и нажмите Miracast. При этом следите за дисплеем смартфона перейдите в "Настройки" → "Экран" → "Беспроводной монитор".

Затем активируйте функцию и выберите телевизор в списке найденных Miracast‑устройств. Сразу после подключения изображение со смартфона появится на экране вашего телевизора.

Как можно подключить телефон к телевизору без проводов

Каждый пользователь стремится к максимально простому и доступному подключению к различным гаджетам. И подключение через WI-FI тут не является исключением.

Порядок действий:

Активируйте ваш смартфон и зайдите в раздел настроек, выбрав функцию беспроводного подключения;

Затем необходимо включить WI-FI Direct;

Зайдите в настройки, выбрав пункт "Сеть" и активируйте Direct;

Выберите из списка название смартфона;

Подтвердите запрос соединения, который придет на вам смартфон.

Как вывести изображение с телефона на телевизор через блютуз

Специалисты сферы информационных технологий раскрыли еще один способ подключения смартфона к TV. На своем смартфоне зайдите в настройки и активируйте функцию "Поиск устройств".

После этого включите телевизор и в меню настроек нажмите функцию Bluetooth, а также активируйте режим поиска устройств. Затем вы можете найти свой телевизор в списке доступных устройств вашего мобильника.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.