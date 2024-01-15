Как подключить телефон к телевизору: ловкий трюк озадачит опытного хакера

Развитие технологий семимильными шагами ставит перед многими пользователями вопросы совместимости разных гаджетов. Нередко возникает проблема при подключении мобильного телефона к телевизору.
Специалисты рассказали сразу о нескольких простых и доступных способах, как в домашних условиях подсоединить смартфон к телевизору. При этом отмечается, что с нехитрой технологией может справиться даже аматор.
Как подключить устройство к телевизору
Порядок действий:
- На телефоне Android запустите приложение Google TV;
- Активируйте функцию "Подключить телевизор" в правом нижнем углу экрана;
- Отметьте необходимое для подключения устройство;
- Для подключения введите указанный на экране код;
- Активируйте функцию кнопкой "Готово".
Как можно смотреть с телефона на телевизоре
Специалисты не советуют заморачиваться со сложными алгоритмами, а говорят о простых действиях – просто зайдите в настройки сети на вашем телевизоре и нажмите Miracast. При этом следите за дисплеем смартфона перейдите в "Настройки" → "Экран" → "Беспроводной монитор".
Затем активируйте функцию и выберите телевизор в списке найденных Miracast‑устройств. Сразу после подключения изображение со смартфона появится на экране вашего телевизора.
Как можно подключить телефон к телевизору без проводов
Каждый пользователь стремится к максимально простому и доступному подключению к различным гаджетам. И подключение через WI-FI тут не является исключением.
Порядок действий:
- Активируйте ваш смартфон и зайдите в раздел настроек, выбрав функцию беспроводного подключения;
- Затем необходимо включить WI-FI Direct;
- Зайдите в настройки, выбрав пункт "Сеть" и активируйте Direct;
- Выберите из списка название смартфона;
- Подтвердите запрос соединения, который придет на вам смартфон.
Как вывести изображение с телефона на телевизор через блютуз
Специалисты сферы информационных технологий раскрыли еще один способ подключения смартфона к TV. На своем смартфоне зайдите в настройки и активируйте функцию "Поиск устройств".
После этого включите телевизор и в меню настроек нажмите функцию Bluetooth, а также активируйте режим поиска устройств. Затем вы можете найти свой телевизор в списке доступных устройств вашего мобильника.
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