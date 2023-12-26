Как узнать пароль от Wi-Fi: хитрый фокус знает не каждый хакер

Пользователи получают доступ к Сети несколькими способами. Некоторые довольствуются мобильным трафиком, а некоторые подключаются к стационарным точкам раздачи Интернета.
Несмотря на простоту подключения, у многих нередко возникают вопросы с подключением к Вайфаю. При этом существует сразу несколько способов, как узнать этот пароль, который может понадобиться в различных ситуациях.
Как узнать пароль от Wi-Fi к которому подключен
Порядок действий:
- Зайдите в раздел "Состояние Wi-Fi", где в меню выберите вкладку "Свойства беспроводной сети";
- Зайдя в раздел перейдите на вкладку "Безопасность", где отметьте поле "Показать символы проверка";
- В поле "Ключ безопасности сети" найдите отображение пароля Wi-Fi Сети.
Как узнать пароль от Wi-Fi через телефон
Для того, чтобы узнать пароль от Вай-фая, можно также использовать данные, которые отображаются на вашем мобильном устройстве.
Простой способ для каждого:
- На смартфоне нажмите "Настройки" и перейдите в раздел "Wi-Fi";
- Выберите вкладку "Сохраненные сети";
- Затем выберите искомую сеть и активируйте "Поделиться";
- После верификации появится QR-код, возле которого будет указан пароль.
Какой пароль у меня на Wi-Fi
Для простого и быстрого определения пароля можно посмотреть пароль на роутере, который вы используете.
Простой способ узнать пароль от Wi-Fi:
- Внимательно осмотрите ваш роутер и найдите заводскую наклейку;
- Обычно наклейку на заводе размещают на нижней панели роутера;
- Найдите на маркировке надпись "Пароль Wi-Fi / Пин Wi-Fi" (обычно это комбинация цифр);
- Используйте этот пароль для подключения к Wi-Fi.
Можно ли посмотреть пароль от Вайфая в настройках
Если вы решили найти пароль от Wi-Fi в настройках, следуйте простому порядку действий.
- Для этого нажмите раздел "Настройка параметров адаптера";
- После этого выберите подраздел беспроводного соединения и кликните по нему правой кнопкой мышки, после чего остановитесь на поле "Состояние";
- Затем активируйте раздел "Свойства беспроводной сети", после чего кликните вкладку "Безопасность";
- Пункт "Отображать вводимые знаки" активируйте галочкой, после чего отобразится пароль доступа к Сети.
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