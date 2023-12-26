Как узнать пароль от Wi-Fi: хитрый фокус знает не каждый хакер

Что делать если забыл пароль от Wi-Fi роутера - быстрый способ получить доступ к сети Интернет.

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Как узнать пароль от вай фай приложение / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/USA-Reiseblogger, Pixabay/USA-Reiseblogger

Пользователи получают доступ к Сети несколькими способами. Некоторые довольствуются мобильным трафиком, а некоторые подключаются к стационарным точкам раздачи Интернета.

Несмотря на простоту подключения, у многих нередко возникают вопросы с подключением к Вайфаю. При этом существует сразу несколько способов, как узнать этот пароль, который может понадобиться в различных ситуациях.

Как узнать пароль от Wi-Fi к которому подключен

Порядок действий:

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Зайдите в раздел "Состояние Wi-Fi", где в меню выберите вкладку "Свойства беспроводной сети";

Зайдя в раздел перейдите на вкладку "Безопасность", где отметьте поле "Показать символы проверка";

В поле "Ключ безопасности сети" найдите отображение пароля Wi-Fi Сети.

Как узнать пароль от Wi-Fi через телефон

Для того, чтобы узнать пароль от Вай-фая, можно также использовать данные, которые отображаются на вашем мобильном устройстве.

Простой способ для каждого:

На смартфоне нажмите "Настройки" и перейдите в раздел "Wi-Fi";

Выберите вкладку "Сохраненные сети";

Затем выберите искомую сеть и активируйте "Поделиться";

После верификации появится QR-код, возле которого будет указан пароль.

Какой пароль у меня на Wi-Fi

Для простого и быстрого определения пароля можно посмотреть пароль на роутере, который вы используете.

Простой способ узнать пароль от Wi-Fi:

Внимательно осмотрите ваш роутер и найдите заводскую наклейку;

Обычно наклейку на заводе размещают на нижней панели роутера;

Найдите на маркировке надпись "Пароль Wi-Fi / Пин Wi-Fi" (обычно это комбинация цифр);

Используйте этот пароль для подключения к Wi-Fi.

Можно ли посмотреть пароль от Вайфая в настройках

Если вы решили найти пароль от Wi-Fi в настройках, следуйте простому порядку действий.

Для этого нажмите раздел "Настройка параметров адаптера";

После этого выберите подраздел беспроводного соединения и кликните по нему правой кнопкой мышки, после чего остановитесь на поле "Состояние";

Затем активируйте раздел "Свойства беспроводной сети", после чего кликните вкладку "Безопасность";

Пункт "Отображать вводимые знаки" активируйте галочкой, после чего отобразится пароль доступа к Сети.

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