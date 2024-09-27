Украину накроет прохлада и будет 'заливать': погода на выходных резко изменится

Выходные в Украине, 28-29 сентября, принесут первые признаки осенней погоды, развеивая миф о бесконечном бабьем лете. В большинстве областей страны погода останется теплой и сухой. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
В субботу, 28 сентября, в западных областях ожидаются дожди, вызванные атмосферным фронтом. Температура воздуха снизится до +18+22 градусов.
По словам синоптика, в воскресенье, 29 сентября, осадки усилятся, возможны даже сильные дожди. Температура в западных регионах упадет до +12+15 градусов, а в ночь на понедельник будет еще холоднее - +4+9 градусов.
Однако на остальной территории Украины 28-29 сентября будет царить теплая и сухая погода с температурами +22+28 градусов, отметила Диденко.
Погода в Киеве 28-29 сентября
В Киеве погода будет без осадков. В субботу температура поднимется до +27 градусов, однако прогнозируется порывистый ветер. В воскресенье будет немного прохладнее - +24 градуса.
Ощутимое снижение температуры воздуха в столице вероятно 2-го октября.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Погода в Украине в выходные, 28 и 29 сентября, будет преимущественно без осадков. По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, в большинстве областей не ожидается дождей, но в западных регионах пройдут ливни.
Также синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что погода в Украине на выходных будет контрастной, с резким падением температуры на 10 градусов. Температурные показатели будут оставаться высокими до 28 сентября, но уже с 29 сентября в Центральных и Северных регионах температура начнет снижаться.
Синоптик Наталья Птуха прогнозирует, что начало октября в Украине будет отмечаться уменьшением влияния поля активного давления. Это приведет к поступлению атмосферных фронтов с Атлантики, которые могут принести больше осадков.
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