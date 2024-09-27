На коленях: Лорак получила кольцо от своего йога-бойфренда

Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак, получила кольцо.
Ее йога-инструктор, и по совместительству бойфренд Исаак Виджраку опустился на колено и подарил предательнице Ани Лорак, судя по всему, кольцо. Ведь на своей странице в Instagram, Виджраку показал, как встал на колени и подарил Лорак коробочку.
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Сам йога-инструктор подписал фото: "С днем рождения, моя любовь". Лорак также пришла в комментарии на страницу к своему возлюбленному и ответила ему: "Я тебя люблю".
Вся церемония выглядела как предложение руки и сердца. Сам влюбленный подписал фото, как: "Некоторые подарки дарятся навсегда".
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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