Удобный момент: может ли Китай отобрать у РФ свои исторические земли - Розумный

ВСУ уже продемонстрировали, как свободно можно зайти на территорию РФ.

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Может ли Китай отобрать у РФ свои исторические земли / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Президент Тайваня предложил Китаю отобрать у России его исторические земли, оккупированные Россией в соответствии с Айгунским договором, мол, Россия сейчас ослаблена, поэтому момент удобный. В то же время, ВСУ продемонстрировали, как свободно можно зайти на территорию РФ. Во время чата с читателями Главреда политический эксперт Максим Разумный предположил, может ли Китай решиться на нечто подобное.

"Китаю это не нужно, и он не будет на это "решаться" по многим причинам. Самая главная причина заключается в том, что у Китая сейчас нет проблемы с размещением населения. Он перешел в режим сокращения населения. В Китае мало молодежи, города, которые там построили в 2000-х годах на волне экономического подъема, стоят пустые, не заселенные. Поэтому дело не в том, что Китаю нужны территории, чтобы там размещать население", - подчеркнул он.

По его словам, включать определенные российские территории в свои производственные процессы, осуществлять экономическую экспансию Китай может, не захватывая их под свою власть военной или политической силой.

"Россия сама хорошо справляется с тем, чтобы поставлять сырье и предоставлять все необходимые ресурсы Китаю. Она замкнута на Китай сегодня и очень зависима от него в технологическом и экономическом планах. Поэтому это была политическая риторика, удачный пиар-ход тайваньского политика, который не столько переключил внимание китайского руководства, которое точно все эти варианты рассматривает и просчитывает, сколько расширил контекст проблемы в международном измерении для международной аудитории", - отметил Розумный.

Смотрите видео чата с Максимом Разумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

Кто такой Максим Разумный Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Сотрудничество РФ с Китаем - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, банки Китая могут полностью прекратить сотрудничество с российскими кредиторами уже 12 октября. Дело в том, что усложнить и сделать дороже для российских бизнесов операции с китайским юанем может приближающееся завершение действия лицензии США.

Также известно, что страна-агрессор Россия создала в Китае проект по разработке и производству ударных дронов для использования в войне против Украины.

Кроме того, аналитики Института изучения войны сообщили, что страна-агрессор Россия и Китайская Народная Республика (КНР) продолжают развивать военно-техническое сотрудничество в различных направлениях.

Позиция Китая в отношении войны / Инфографика: Главред

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