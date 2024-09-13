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Нож в спину России: Китай пошел на неожиданный шаг - что задумал Пекин

Даяна Швец
13 сентября 2024, 18:52
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Действия Пекина будут иметь негативные последствия для страны-агрессора, ведь в России китайские бренды автомобилей набирают популярность.
Си, Путин
Китай предал РФ в важной отрасли / Коллаж: Главред, Фото: Associated Press

Министерство торговли Китая недавно предостерегло национальных автопроизводителей от рискованных инвестиций за рубежом, поскольку компании стремятся расширить свое влияние на фоне замедления внутреннего рынка.

Как сообщают осведомленные источники Reuters, на встрече, состоявшейся в начале июля, власти посоветовали избегать инвестиций в Индию и предостерегли от сотрудничества с Россией и Турцией, ссылаясь на потенциальные политические и экономические опасности. Чуть больше повезло Европе и Таиланду, для них советы были более мягкими, однако риски также подчеркивались.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

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В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Правительство Пекина рекомендовало автопроизводителям использовать зарубежные заводы для финальной сборки авто из частей, поставляемых из Китая, чтобы минимизировать возможные геополитические угрозы.

Такие действия будут иметь негативные последствия для страны-агрессора, ведь в России китайские бренды автомобилей набирают популярность после выхода западных компаний из-за санкций. По данным российских СМИ, компания Chery даже рассматривала возможность производства автомобилей на российских заводах.

"Китайские автопроизводители активно ищут пути расширения на иностранные рынки из-за проблемы избытка производства и снижения спроса на внутреннем рынке, что привело к острой ценовой конкуренции. Но попытки выйти на крупные рынки, такие как Европа и США, сталкиваются с трудностями в виде повышенных тарифов на электромобили", - поясняет издание.

По данным Reuters, несмотря на заинтересованность европейских стран, таких как Испания и Италия, в привлечении китайских инвестиций в автомобильную отрасль, китайские компании все еще осторожны в отношении самостоятельного строительства заводов. Сложностями являются высокие затраты и трудная адаптация к местным законам и культурам.

"Например, Geely рассматривает варианты для открытия завода в Европе, но окончательное решение еще не принято. Другие компании, такие как Leapmotor, выбирают сотрудничество с местными партнерами и уже начали производство электромобилей на польском заводе Stellantis",-пишет Reuters.

Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

Отношения Китая и Украины - последние новости

Последние месяцы Пекин активно работает над набором "голосов в поддержку" своего плана мира. В отношении России Китай продолжает проводить политику попыток получить максимальное количество выгодных для себя уступок в экономике, объясняет эксперт Игорь Тышкевич.

Украина рассчитывает на дипломатическое содействие Китая в будущих переговорах с Россией. Зеленский, например, отмечал, что Пекин имеет рычаги давления на Путина, чтобы посадить его за стол переговоров.

Как известно, Зеленский раскритиковал "мирную" позицию Бразилии и Китая. Президент надеялся, что его коллеги поняли позицию Украины, однако, на практике, страны поддерживают Россию.

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