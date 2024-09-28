Можно ли разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновой печи

Можно ли разогревать еду в микроволновой печи в пластиковых контейнерах? Пожалуй, этот вопрос интересовал многих людей, пишет Express.co.uk.
По словам издания, разогревать пищу в пластиковых контейнерах не стоит из-за химического выщелачивания.
Отмечается, что разогрев пищи в контейнерах может привести к тому, что потенциально токсичные химические вещества, содержащиеся в пластике, попадут в пищу.
Мартин Вагнер, биолог, изучающий влияние пластика в Норвежском университете науки и технологий, сказал: "Более высокие температуры способствуют вымыванию химических веществ и высвобождению микропластика".
А Джо Джо Браун, профессор эпидемиологии в Школе общественного здоровья Университета Брауна, говорит, что людям также следует избегать хранения горячих продуктов в пластиковых контейнерах.
Также сообщается, что не только тепло ускоряет вымывание химических веществ из пластика.
Джейн Манке, экологический токсиколог и исполнительный директор некоммерческого Форума пищевой упаковки, рассказала, что продукты с высоким содержанием жиров и кислот вытягивают больше химических веществ из пластиковых контейнеров. Масла, уксусы, сыры, томатный соус и газированные напитки также считаются более реакционноспособными и "движущими силами миграции".
Она предлагает покупать версии этих продуктов, которые не продаются в пластиковых банках.
Что нужно знать о Express.co.uk
Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.
С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.
Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.
Читайте также:
- Почему Нидерланды нельзя называть Голландией: при чем здесь "пьяный туризм"
- Начнется череда неудач: какие вещи категорически нельзя ставить на пол
- Можно остаться без урожая: какие деревья нельзя сажать рядом - полный список
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред