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Можно ли разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновой печи

Мария Николишин
28 сентября 2024, 02:40
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Что ускоряет вымывание химических веществ из пластика.
Можно ли разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновой печи
Разогрев пищи в микроволновой печи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Можно ли разогревать еду в микроволновой печи в пластиковых контейнерах? Пожалуй, этот вопрос интересовал многих людей, пишет Express.co.uk.

По словам издания, разогревать пищу в пластиковых контейнерах не стоит из-за химического выщелачивания.

Отмечается, что разогрев пищи в контейнерах может привести к тому, что потенциально токсичные химические вещества, содержащиеся в пластике, попадут в пищу.

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Мартин Вагнер, биолог, изучающий влияние пластика в Норвежском университете науки и технологий, сказал: "Более высокие температуры способствуют вымыванию химических веществ и высвобождению микропластика".

А Джо Джо Браун, профессор эпидемиологии в Школе общественного здоровья Университета Брауна, говорит, что людям также следует избегать хранения горячих продуктов в пластиковых контейнерах.

Также сообщается, что не только тепло ускоряет вымывание химических веществ из пластика.

Джейн Манке, экологический токсиколог и исполнительный директор некоммерческого Форума пищевой упаковки, рассказала, что продукты с высоким содержанием жиров и кислот вытягивают больше химических веществ из пластиковых контейнеров. Масла, уксусы, сыры, томатный соус и газированные напитки также считаются более реакционноспособными и "движущими силами миграции".

Она предлагает покупать версии этих продуктов, которые не продаются в пластиковых банках.

Что нужно знать о Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

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