2 строгих запрета: что нельзя делать 28 сентября - приметы

28 сентября церковь почитает память святого исповедника Харитона. Как сообщает Главред, он занимался монашеским служением и миссионерской деятельностью. Харитон стал символом стойкости в вере и преданности Богу.
В этот день в храмах совершаются богослужения, на которых верующие молятся святом Харитону о помощи, исцелении и укреплении в вере. Люди могут посетить исповедь, чтобы получить благословение и очистить свои души.
Что можно делать 28 сентября
- В этот день нужно сидеть дома. Считается, что по поверхности земли ходит нечисть.
- В этот день можно заниматься рукоделием. Предметы, созданные собственноручно, станут настоящим оберегом для вашего дома.
Что нельзя делать 28 сентября
1. Нельзя 28 сентября ходить в гости и приглашать друзей к себе. Предки верили, что это принесет в дом конфликты и ссоры.
2. Нельзя 28 сентября заключать финансовые договоренности. Считается, что они не принесут результата.
Приметы 28 сентября
- Если в этот день на деревьях вновь распустились цветы, то осень будет длинной и теплой.
- Если в этот день уже побелели зайцы, то теплая погода еще долго продлится.
- Если в этот день на березе уже нет листьев, то зима будет холодной.
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