2 строгих запрета: что нельзя делать 28 сентября - приметы

Что можно делать 28 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от различных проблем.

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Что нельзя делать 28 сентября / фото: pomisna.info

28 сентября церковь почитает память святого исповедника Харитона. Как сообщает Главред, он занимался монашеским служением и миссионерской деятельностью. Харитон стал символом стойкости в вере и преданности Богу.

В этот день в храмах совершаются богослужения, на которых верующие молятся святом Харитону о помощи, исцелении и укреплении в вере. Люди могут посетить исповедь, чтобы получить благословение и очистить свои души.

Что можно делать 28 сентября

В этот день нужно сидеть дома. Считается, что по поверхности земли ходит нечисть.

В этот день можно заниматься рукоделием. Предметы, созданные собственноручно, станут настоящим оберегом для вашего дома.

Что нельзя делать 28 сентября

1. Нельзя 28 сентября ходить в гости и приглашать друзей к себе. Предки верили, что это принесет в дом конфликты и ссоры.

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2. Нельзя 28 сентября заключать финансовые договоренности. Считается, что они не принесут результата.

Приметы 28 сентября

Если в этот день на деревьях вновь распустились цветы, то осень будет длинной и теплой.

Если в этот день уже побелели зайцы, то теплая погода еще долго продлится.

Если в этот день на березе уже нет листьев, то зима будет холодной.

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