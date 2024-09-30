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Покров Пресвятой Богородицы: очень строгие приметы и запреты 1 октября

Ангелина Подвысоцкая
30 сентября 2024, 17:12
187
Что можно делать 1 октября. Приметы, которые уберегут вас от серьезных проблем.
приметы
Что нельзя делать 1 октября на Покров Пресвятой Богородицы / Коллаж: Главред, фото: pomisna.info

1 октября церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, праздник берет свое начало с 910 года, когда в Константинополе во время осады города жители молились во Влахернском храме. Тогда святой Андрей Юродивый увидел видение Пресвятой Богородицы. Она покрыла людей своим омофором, чем защитила их от врага. После этого враг отступил, а город был спасен.

В Украине также отмечают День украинского казачества. Казаки считали Богородицу своей покровительницей. Они молились Богородице перед битвами, а икона Покрова стояла в каждом казацком шалаше.

Что можно делать 1 октября

  • В этот день нужно сходить в церковь и посетить богослужение. Нужно поставить свечку Богородице и помолиться.
  • В этот день начинается пора свадебных гуляний. Период считается благоприятным для празднования.
  • В этот день можно причаститься в храме. Это поможет получить особое благословение Богородицы.
  • В этот день нужно провести время в мире и согласии в окружении близких людей.

Что нельзя делать 1 октября

1. Нельзя 1 октября сквернословить и ругаться с людьми. Иначе конфликты затянутся надолго.

видео дня

2. Нельзя 1 октября заниматься физической работой и даже уборкой. В этот день нужно уделить время себе и отдохнуть.

3. Нельзя 1 октября убирать паутину. Иначе дом останется без защитника и в семью придут беды.

Приметы 1 октября

  • Если в этот день журавли улетели в теплые края, то скоро придет настоящая зима.
  • Если в этот день тепло, то такая же погода будет 1 апреля.
  • Если в этот день птицы еще не улетели в теплые края, то зима еще не очень скоро придет.
  • Если в этот день вырос высокий сорняк, то зимой будет много снега.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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