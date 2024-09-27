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Обновления в приложении "Резерв+": украинцам рассказали, какой сервис появится

Мария Николишин
27 сентября 2024, 18:21
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Новый сервис в приложении заработает в октябре.
Обновления в приложении 'Резерв+': украинцам рассказали, какой сервис появится
Обновления в приложении "Резерв+" / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

В октябре 2024 года в приложении "Резерв+" появится новый сервис рекрутинга. Благодаря этому обновлению там появятся актуальные вакансии в воинских частях, что поможет пользователям быстрее находить место для будущей службы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отмечается, что в сервисе будут доступны как боевые, так и небоевые должности.

"Мы ставили перед собой амбициозную цель, чтобы приложение Резерв+ кроме базовой функции обновления данных стало инструментом, где военнообязанный, призывник или резервист мог решить свои вопросы в несколько кликов. И открытие возможности выбрать себе место службы - один из важных шагов, которые мы делаем для этого. Постепенно мы будем улучшать функционал сервиса. Поэтому будем ждать отзывов пользователей о своем опыте", - отметила Черногоренко.

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В начале поиска вакансий пользователи должны заполнить короткую анкету. На основе предоставленных данных и выбранных навыков система подберет наиболее подходящие варианты. Приложение предоставит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.

Важной особенностью сервиса станет удобный процесс выбора вакансий и усовершенствованные алгоритмы. Интуитивный интерфейс позволит легко принимать решения: можно будет сохранить предложение для дальнейшего рассмотрения, нажав "плюс", или отклонить его, нажав "минус".

Что такое "Резерв+"?

"Резерв+" - это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого, в частности, можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).

В Минобороны отмечают, что скоро в "Резерв+" появятся электронные направления на ВВК, а летом появится электронный военный билет. По словам представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

Обновления в приложении 'Резерв+': украинцам рассказали, какой сервис появится
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский сообщал, что в Украине действует директива, которая позволяет приобщать к Силам обороны мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению. В частности, призывают только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности.

Глава Министерства обороны Рустем Умеров заявлял, что за последний год мобилизационные показатели в Украине выросли втрое.

Кроме того, Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 11379-д, который предусматривает освобождение от мобилизации с 18 до 25 лет лиц временно непригодных к военной службе, а также тех, кто не проходил срочную службу или не имеет военной кафедры.

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