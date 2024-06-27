Стоматолог рассказала, когда никогда не следует чистить зубы

Мы привыкли чистить зубы утром или вечером, но стоматолог предостерегла от чистки зубов в трех конкретных случаях.
Доктор Шаади Манучехри поделилась в Instagram тремя малоизвестными фактами, когда речь идет о сохранении здоровья полости рта.
По словам доктора Манучехри, если чистить зубы сразу после утреннего кофе, кислота попадет на зуб и "разрушит его" из-за кислотности кофе - "особенно если вы добавите молоко или сахар". Она советует подождать не менее 30-60 минут перед чисткой зубов или просто "прополоскать рот или выпить воды".
Еще один совет - не чистить зубы после завтрака, так как "когда вы только просыпаетесь утром, во рту скапливается много бактерий, и их нужно удалить до завтрака".
И последнее, но не менее важное, доктор Манучехри советует не чистить зубы сразу после рвоты.
"Поэтому, когда содержимое желудка попадает в рот, оно становится очень кислым. И если вы сразу же почистите зубы, вы еще больше разотрете кислоту по зубам. Поэтому подождите хотя бы 30-60 минут, прежде чем чистить зубы", - объясняет доктор Манучехри.
По ее словам, использование ополаскивателя для рта и глоток воды в ожидании чистки зубов помогут "быстрее нейтрализовать кислоту".
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