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Ученые показали, что будет, если не закрывать крышку унитаза перед смывом

Сергей Кущ
27 июня 2024, 11:44
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Это открытие подчеркивает необходимость повседневной гигиены и сознательного отношения к общественному благосостоянию.
что будет, если не закрывать крышку унитаза перед смывом
что будет, если не закрывать крышку унитаза перед смывом / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Исследования, проведенные учеными из Университета Колорадо, подтвердили, что привычка закрывать крышку унитаза перед смывом имеет важное значение для общественного здоровья.

В ходе эксперимента с использованием яркого зеленого лазера было установлено, что при смыве без закрытой крышки унитаза возникает мощный поток воды, выбрасывающий в воздух микрокапельки, невидимые невооруженным глазом.

University of Colorado Boulder

Колорадский университет в Боулдере (англ. University of Colorado at Boulder, сокращенно CU-Boulder или UCB) — общественный университет США, расположенный в городе Боулдер (штат Колорадо). Один из кампусов Колорадского института. Основан в 1876 году, за пять месяцев до того, как Колорадо получил статус штата США.

Почему перед смывом нужно закрывать крышку унитаза?

Эти микрокапельки могут содержать различные патогенные микроорганизмы, такие как кишечная палочка и шигелла, которые распространяются в виде аэрозолей со скоростью до 2 метров в секунду.

Исследования также показали, что такие микрокапельки могут оставаться в воздухе до 16 минут, что увеличивает риск заражения при вдыхании.

Это особенно актуально в общественных местах, где туалеты не всегда оборудованы крышками. Наличие крышки на унитазе может значительно снизить распространение патогенов и защитить пользователей от потенциальных инфекций.

С учетом того, что ежедневно сотни людей используют общественные туалеты в ресторанах, торговых центрах, аэропортах и других местах, закрытие крышки унитаза перед смывом становится важным шагом для поддержания общественного здоровья и снижения риска заражения.

Это открытие подчеркивает необходимость повседневной гигиены и сознательного отношения к общественному благосостоянию, включая простые меры, такие как закрытие крышки унитаза перед смывом, для минимизации распространения инфекционных заболеваний.

Смотрите видео о том, что будет, если не закрывать крышку унитаза перед смывом:

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