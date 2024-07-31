Лайфхак для пылесоса: наполнит весь дом невероятным запахом

Благодаря одному простому лайфхаку весь ваш дом будет иметь замечательный аромат - детали в материале.

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Как правильно пылесосить в доме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

CleanTok несомненно является победителем благодаря своей последней тенденции, которая постепенно захватывает Интернет.

В Сети показали, как пользователи смачивают ватные шарики ароматизированными эфирными маслами, прежде чем поместить их в вакуумную канистру. Горячий воздух, прокачиваемый через канистру, должен вызвать испарение запаха масла в ваши ковры или диван. Когда вы закончите пылесосить, ваш дом будет иметь такой аромат, будто вы только что зашли в спа-центр. Журналистка Синтия Лоуренс с сайта технических обзоров Tom's Guide сама попробовала взлом и была мгновенно поражена результатами, передает Mirror.

"Я сразу почувствовала запах мяты в комнате. Это не только сделало мой дом свежим запахом, но и собрало часть пыли и грязи внутри канистры, что уменьшило количество чистки", - рассказала женщина. видео дня

Смотрите видео, как сделать приятный запах в доме с помощью пылесоса:

"В доме будет хорошо пахнуть каждый раз, когда ты пылесосишь. Я не думал, что это сработает, но сработало. Попробуйте и вы", - посоветовал мужчина, который также попробовал этот лайфхак.

Под его видео еще тысячи энтузиастов уборки поблагодарили его за то, что он поделился таким советом.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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