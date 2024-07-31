Лайфхак для пылесоса: наполнит весь дом невероятным запахом

CleanTok несомненно является победителем благодаря своей последней тенденции, которая постепенно захватывает Интернет.
В Сети показали, как пользователи смачивают ватные шарики ароматизированными эфирными маслами, прежде чем поместить их в вакуумную канистру. Горячий воздух, прокачиваемый через канистру, должен вызвать испарение запаха масла в ваши ковры или диван. Когда вы закончите пылесосить, ваш дом будет иметь такой аромат, будто вы только что зашли в спа-центр. Журналистка Синтия Лоуренс с сайта технических обзоров Tom's Guide сама попробовала взлом и была мгновенно поражена результатами, передает Mirror.
"Я сразу почувствовала запах мяты в комнате. Это не только сделало мой дом свежим запахом, но и собрало часть пыли и грязи внутри канистры, что уменьшило количество чистки", - рассказала женщина.видео дня
Смотрите видео, как сделать приятный запах в доме с помощью пылесоса:
@lifeofdwho Vacuum hack ? ??? . . . #apartmenttherapy#cleaningmotivation#cleaninghack#fyp#explorepage#hometips♬ I Want You Around - Snoh Aalegra
"В доме будет хорошо пахнуть каждый раз, когда ты пылесосишь. Я не думал, что это сработает, но сработало. Попробуйте и вы", - посоветовал мужчина, который также попробовал этот лайфхак.
Под его видео еще тысячи энтузиастов уборки поблагодарили его за то, что он поделился таким советом.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
Больше интересных новостей:
- Никогда не используйте пылесос: простой способ убрать опавшую хвою с пола
- Пылесос больше не нужен: самый легкий способ убрать шерсть с ковра, лайфхак
- Какой фрукт поможет во время уборки: не все знают о его уникальных свойствах
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред