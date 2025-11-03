Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Что будет с ноутбуком, если он постоянно подключен к сети

Сергей Кущ
3 ноября 2025, 11:12
350
Разбираемся, что из этого миф, а что — реальность.
Что будет с ноутбуком, если он постоянно подключен к сети
Что будет с ноутбуком, если он постоянно подключен к сети / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему будет, если ноутбук будет постоянно на зарядке
  • На что нужно обратить внимание

Многие пользователи, особенно работающие удалённо, держат ноутбук подключённым к сети весь день. Возникает вопрос: вредит ли это устройству и аккумулятору?

Разбираемся, что из этого миф, а что — реальность.

видео дня

Современным ноутбукам это не опасно

Ранее считалось, что постоянное подключение к зарядке сокращает срок службы батареи, пишет bgr.com. Это действительно было актуально для старых моделей. Однако современные ноутбуки используют интеллектуальные системы зарядки: они подают минимальный ток, лишь поддерживая заряд, а не перегружают аккумулятор.

Встроенный контроллер питания регулирует подачу энергии, а адаптер-"кирпич" на кабеле блокирует лишнюю мощность, защищая аккумулятор от перегрева и перенапряжения.

Есть нюансы: следите за температурой

Если ваш ноутбук решает простые задачи — работа с документами, онлайн-офис, браузер — проблем не будет. Но при видеомонтаже, играх или других ресурсоёмких процессах устройство может сильно нагреваться. Признаки перегрева:

  • усилившийся шум кулера
  • ощутимо горячий корпус
  • система начинает "тормозить"

В таких сценариях лучше периодически отключать ноутбук от сети и давать ему остыть.

Также не используйте ноутбук под прямыми солнечными лучами или на холоде — это ускоряет износ батареи.

Аккумулятор всё равно стареет

Любая батарея имеет ограниченный ресурс. Если ноутбук начинает быстро разряжаться и работать только от сети, возможно, пора заменить аккумулятор.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ноутбук интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

11:47Война
Россия в опасности: украинские дроны изменили географию войны - Euronews

Россия в опасности: украинские дроны изменили географию войны - Euronews

11:44Украина
Ситуация сверхкритическая, россияне есть по всему Покровску: военные - о ситуации в городе

Ситуация сверхкритическая, россияне есть по всему Покровску: военные - о ситуации в городе

10:36Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской Руси

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза "кіно і німці"

Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза "кіно і німці"

Последние новости

11:47

"Любой взвоет": предательница Тодоренко уничтожила свой брак

11:47

Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

11:44

Россия в опасности: украинские дроны изменили географию войны - Euronews

11:34

"Дочке еще не сказали": известный актер сообщил о разводе с женой

11:33

Накипь исчезает на глазах: раскрыт секрет мгновенной очистки чайника без усилийВидео

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и СиПаралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си
11:12

Что будет с ноутбуком, если он постоянно подключен к сети

10:58

Трамп объяснил, почему у него не получается остановить Путина в УкраинеВидео

10:58

В Украине временно отменили графики: когда снова начнут выключать свет

10:54

"Я действительно счастлив": Сасанчин слился в поцелуе с новой возлюбленной

Реклама
10:48

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

10:45

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

10:36

Ситуация сверхкритическая, россияне есть по всему Покровску: военные - о ситуации в городе

10:31

"Покупайте все, что есть": Вучич не против продать ЕС боеприпасы для Украины

09:47

Властные, жестокие и не хотят отношений: 5 мифов об Овнах, в которые все верят

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 ноября (обновляется)

09:25

Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой

09:25

"Можем взорвать мир 150 раз": Трамп похвастался американской "ядеркой"

09:24

Актер-военный раскрыл правду о Тарасе Цимбалюке и его волонтерстве

09:22

Гороскоп на завтра 4 ноября: Львам - новые возможности, Близнецам - предательство

09:02

Ирина Билык жестко обошлась с Димой Коляденко - что произошло

Реклама
09:00

Максим Гардус: Орбану нечего предложить, его влияние на Трампа преувеличено

08:47

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:41

Ядерная дубина России давно прогнила, Путину нечем ответить СШАмнение

08:21

Есть ли угроза блэкаута: в Раде назвали цели новых массированных ударов РФ

08:11

"Последней капли не будет": Трамп сказал, когда закончится война в УкраинеВидео

07:23

Трамп не собирается передавать Tomahawk Украине, но есть нюанс: детали

06:54

В российском Саратове - взрывы: дроны атаковали НПЗВидео

06:32

Эмоциональные качели Трампамнение

05:30

"Без овечек и козочек никуда": Анна Asti решила кардинально менять жизнь

04:45

Любовь постучится в дверь: трех знаков зодиака ждут сюрпризы и встречи

04:09

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по законуВидео

03:30

Секрет "старой школы": зачем водители зимой берут в машину пакет с водой

03:00

Улыбнется удача: какие знаки зодиака получат денежный импульс от Вселенной

02:30

"Чувствовал, что что-то будет": Бедняков высказался о воссоединении с Короткой

01:30

Бездонный запас воды из космоса: ученые ошеломили невероятным открытием

01:27

Машину Коляденко разбили в Киеве - детали

02 ноября, воскресенье
23:48

Максим Галкин покинул Кипр - где сейчас находится шоумен

23:43

Трамп нашел рычаг давления на РФ в обход Китая: неожиданный прогноз

22:45

Есть результаты в уничтожении россиян: Зеленский о ситуации вокруг Покровска

21:49

"Без света" продолжается: Укрэнерго объявило график отключений на 3 ноября

Реклама
21:26

Мощные удары по россиянам: Силы обороны затормозили наступление РФ в Купянске

21:00

Неправильная обрезка "ворует" размер: как подрезать гортензию для пышного цветенияВидео

20:26

Без отопления и сушильной машины: как высушить белье за считанные минутыВидео

20:25

Путин так подставился впервые в своей президентской карьеремнение

20:13

Забарный под новым испытанием: французский клуб планирует новую покупку

20:06

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана БандерыВидео

19:27

В терминале были три судна: детали мощных прилетов по порту в Туапсе

18:51

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

18:50

Подобно Покровску: военный раскрыл, какой еще город оказался под угрозой

18:28

Когда в Кремле "скинут Путина": Эйдман назвал главное условие переворота в РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять