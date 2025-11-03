Что будет с ноутбуком, если он постоянно подключен к сети

Разбираемся, что из этого миф, а что — реальность.

Многие пользователи, особенно работающие удалённо, держат ноутбук подключённым к сети весь день. Возникает вопрос: вредит ли это устройству и аккумулятору?

Разбираемся, что из этого миф, а что — реальность.

Современным ноутбукам это не опасно

Ранее считалось, что постоянное подключение к зарядке сокращает срок службы батареи, пишет bgr.com. Это действительно было актуально для старых моделей. Однако современные ноутбуки используют интеллектуальные системы зарядки: они подают минимальный ток, лишь поддерживая заряд, а не перегружают аккумулятор.

Встроенный контроллер питания регулирует подачу энергии, а адаптер-"кирпич" на кабеле блокирует лишнюю мощность, защищая аккумулятор от перегрева и перенапряжения.

Есть нюансы: следите за температурой

Если ваш ноутбук решает простые задачи — работа с документами, онлайн-офис, браузер — проблем не будет. Но при видеомонтаже, играх или других ресурсоёмких процессах устройство может сильно нагреваться. Признаки перегрева:

усилившийся шум кулера

ощутимо горячий корпус

система начинает "тормозить"

В таких сценариях лучше периодически отключать ноутбук от сети и давать ему остыть.

Также не используйте ноутбук под прямыми солнечными лучами или на холоде — это ускоряет износ батареи.

Аккумулятор всё равно стареет

Любая батарея имеет ограниченный ресурс. Если ноутбук начинает быстро разряжаться и работать только от сети, возможно, пора заменить аккумулятор.

