Домашнее средство спасет розы от опасной болезни: как его приготовить

Вы узнаете:
- Почему на листьях роз появляются черные пятна
- Как обычный чеснок помогает остановить опасный грибок
- Что нужно сделать после дождя, чтобы спасти кусты
Первые признаки заболевания обычно хорошо заметны. На листьях розы появляются темно-коричневые или почти черные пятна с желтым ореолом, которые постепенно увеличиваются и сливаются между собой.
Со временем листья желтеют и преждевременно опадают, а в запущенных случаях темные вдавленные пятна появляются и на молодых ростках. Если вовремя не принять меры, растение ослабевает, хуже цветет и может не пережить следующий сезон. Об этом пишет Super Express.
Как распознать черную пятнистость на розах
Черная пятнистость считается одной из самых опасных болезней садовых роз. Чаще всего она развивается в теплую и влажную погоду, особенно после продолжительных дождей.
Первые признаки заболевания обычно не остаются незамеченными. Сначала на листьях появляются темно-коричневые или почти черные пятна, вокруг которых постепенно формируется желтый ореол. Со временем эти пятна увеличиваются в размерах и начинают сливаться между собой.
Листья теряют свой здоровый цвет, желтеют и преждевременно опадают. Если болезнь продолжает развиваться, темные вдавленные пятна можно заметить уже и на молодых ростках.
Если вовремя не принять меры, растение постепенно ослабевает, начинает хуже цвести и в конечном итоге может не пережить следующий сезон.
Домашний спрей из чеснока
Для борьбы с черной пятнистостью многие используют натуральный чесночный настой. Благодаря содержащимся в чесноке сернистым соединениям он обладает антисептическими и фунгицидными свойствами, которые помогают сдерживать развитие грибка.
Для приготовления понадобится:
- 6 зубчиков чеснока;
- 1 литр кипятка;
- несколько капель жидкого мыла.
Чеснок необходимо измельчить, залить кипятком и оставить настаиваться на 24 часа. После этого настой процеживают через марлю или мелкое сито, добавляют несколько капель жидкого мыла для лучшего прилипания к листьям и тщательно опрыскивают кусты.
Обработку рекомендуется повторять каждые семь дней, а также после каждого сильного дождя.
Какие болезни чаще всего поражают розы
Помимо черной пятнистости, розы нередко страдают и от других грибковых инфекций.
Среди наиболее распространенных:
- мучнистая роса;
- ржавчина роз;
- серая гниль.
Чтобы снизить риск заражения, специалисты советуют регулярно осматривать кусты, удалять пораженные листья, не допускать загущения посадок и проводить профилактические обработки.
Чем раньше обнаружить заболевание, тем выше шансы сохранить здоровье растения и обильное цветение.
Ранее Главред писал о том, как использовать крапиву для подкормки растений. Удобрение из крапивы заменяет химию. Оно помогает ускорить рост томатов, перцев и огурцов. Приготовить такое удобрение очень просто.
Также сообщалось о том, как спасти капусту от нашествия слизней. После обильных июньских дождей огородники сталкиваются с резким увеличением количества вредителей. Влажная среда и тепло создают для них идеальные условия.
Читайте также:
- Розы будут цвести непрерывно до поздней осени: чем подкормить их в июле
- Перец завяжется вдвое лучше: автор поделился рецептом действенного "коктеля"
- Крупнозерная и сахарная кукуруза: обязательная процедура для крупных початков
Об источнике: Super Express
Super Express — польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред