Домашнее средство спасет розы от опасной болезни: как его приготовить

Темные пятна на листьях роз могут быть признаком опасного грибка. Рассказываем, как приготовить чесночный раствор для защиты растений без сложных средств.

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Черная пятнистость считается одной из самых опасных болезней садовых роз / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему на листьях роз появляются черные пятна

Как обычный чеснок помогает остановить опасный грибок

Что нужно сделать после дождя, чтобы спасти кусты

Первые признаки заболевания обычно хорошо заметны. На листьях розы появляются темно-коричневые или почти черные пятна с желтым ореолом, которые постепенно увеличиваются и сливаются между собой.

Со временем листья желтеют и преждевременно опадают, а в запущенных случаях темные вдавленные пятна появляются и на молодых ростках. Если вовремя не принять меры, растение ослабевает, хуже цветет и может не пережить следующий сезон. Об этом пишет Super Express.

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Как распознать черную пятнистость на розах

Черная пятнистость считается одной из самых опасных болезней садовых роз. Чаще всего она развивается в теплую и влажную погоду, особенно после продолжительных дождей.

Первые признаки заболевания обычно не остаются незамеченными. Сначала на листьях появляются темно-коричневые или почти черные пятна, вокруг которых постепенно формируется желтый ореол. Со временем эти пятна увеличиваются в размерах и начинают сливаться между собой.

Листья теряют свой здоровый цвет, желтеют и преждевременно опадают. Если болезнь продолжает развиваться, темные вдавленные пятна можно заметить уже и на молодых ростках.

Сначала на листьях появляются темно-коричневые или почти черные пятна / Фото: скриншот с Youtube

Если вовремя не принять меры, растение постепенно ослабевает, начинает хуже цвести и в конечном итоге может не пережить следующий сезон.

Домашний спрей из чеснока

Для борьбы с черной пятнистостью многие используют натуральный чесночный настой. Благодаря содержащимся в чесноке сернистым соединениям он обладает антисептическими и фунгицидными свойствами, которые помогают сдерживать развитие грибка.

Для приготовления понадобится:

6 зубчиков чеснока;

1 литр кипятка;

несколько капель жидкого мыла.

Чеснок необходимо измельчить, залить кипятком и оставить настаиваться на 24 часа. После этого настой процеживают через марлю или мелкое сито, добавляют несколько капель жидкого мыла для лучшего прилипания к листьям и тщательно опрыскивают кусты.

Обработку рекомендуется повторять каждые семь дней / Фото: скриншот с Youtube

Обработку рекомендуется повторять каждые семь дней, а также после каждого сильного дождя.

Какие болезни чаще всего поражают розы

Помимо черной пятнистости, розы нередко страдают и от других грибковых инфекций.

Среди наиболее распространенных:

мучнистая роса;

ржавчина роз;

серая гниль.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты советуют регулярно осматривать кусты, удалять пораженные листья, не допускать загущения посадок и проводить профилактические обработки.

Чем раньше обнаружить заболевание, тем выше шансы сохранить здоровье растения и обильное цветение.

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