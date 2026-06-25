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Розы будут цвести непрерывно до поздней осени: чем подкормить их в июле

Инна Ковенько
25 июня 2026, 02:55
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Правильный уход в середине лета помогает розам цвести дольше и обильнее.
Розы будут цвести непрерывно до поздней осени: чем подкормить их в июле
Чем подкормить розы в июле — как стимулировать повторное цветение роз / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Чем подкормить розы в июле
  • Как обрезать розы для повторного цветения
  • Как правильно поливать розы

После первой волны цветения розы нуждаются в поддержке. Правильная летняя подкормка помогает растениям образовывать новые побеги, лучше переносить жару и радовать цветами вплоть до осени.

Главред расскажет, чем подкормить розы в июле, чтобы они обильно цвели до осени.

видео дня

Чем подкормить розы в июле

В середине лета розам уже не нужны большие дозы азота. Избыток этого элемента заставляет растения наращивать листву, но ослабляет цветение и делает их более уязвимыми к болезням, пишет Deccoria.

Эксперты советуют в июле использовать специальные удобрения для роз или универсальные смеси для цветущих растений, в которых преобладают калий и фосфор. Они помогают формировать новые бутоны, укрепляют побеги и повышают устойчивость к жаре.

Как обрезать розы для повторного цветения

Чтобы розы цвели дольше, важно регулярно удалять отцветшие цветы. Их срезают чистым секатором вместе с небольшой частью побега над хорошо развитым листиком или чуть ниже соцветия. Так растение не будет тратить силы на образование плодов, а направит их на новые бутоны.

Как ухаживать за розами, чтобы они пышно цвели
Как ухаживать за розами, чтобы они пышно цвели / Инфографика: Главред

Как правильно поливать розы

В июле розы нуждаются в достаточном количестве влаги. Поливать их лучше реже, но так, чтобы вода доходила до более глубоких слоев почвы. При умеренной погоде и регулярных дождях достаточно одного полива раз в две недели — примерно 10 литров воды под куст. В жару или засуху частоту увеличивают до одного-двух раз в неделю.

Важно поливать у корней, а не на листья. Мокрые листья в жару или при плохой вентиляции повышают риск грибковых заболеваний.

Профилактика болезней

Чтобы снизить риск заражения, кусты не следует загущать. Сухие и больные побеги нужно удалять, а зараженные листья выбрасывать, а не складывать в компост. Дополнительно можно применять натуральные опрыскивания, например настоем хвоща, чеснока или окопника.

Смотрите видео о том, как ускорить повторное цветение роз:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia — одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

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