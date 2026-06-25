Розы будут цвести непрерывно до поздней осени: чем подкормить их в июле

Вы узнаете:
- Чем подкормить розы в июле
- Как обрезать розы для повторного цветения
- Как правильно поливать розы
После первой волны цветения розы нуждаются в поддержке. Правильная летняя подкормка помогает растениям образовывать новые побеги, лучше переносить жару и радовать цветами вплоть до осени.
Главред расскажет, чем подкормить розы в июле, чтобы они обильно цвели до осени.
Чем подкормить розы в июле
В середине лета розам уже не нужны большие дозы азота. Избыток этого элемента заставляет растения наращивать листву, но ослабляет цветение и делает их более уязвимыми к болезням, пишет Deccoria.
Эксперты советуют в июле использовать специальные удобрения для роз или универсальные смеси для цветущих растений, в которых преобладают калий и фосфор. Они помогают формировать новые бутоны, укрепляют побеги и повышают устойчивость к жаре.
Как обрезать розы для повторного цветения
Чтобы розы цвели дольше, важно регулярно удалять отцветшие цветы. Их срезают чистым секатором вместе с небольшой частью побега над хорошо развитым листиком или чуть ниже соцветия. Так растение не будет тратить силы на образование плодов, а направит их на новые бутоны.
Как правильно поливать розы
В июле розы нуждаются в достаточном количестве влаги. Поливать их лучше реже, но так, чтобы вода доходила до более глубоких слоев почвы. При умеренной погоде и регулярных дождях достаточно одного полива раз в две недели — примерно 10 литров воды под куст. В жару или засуху частоту увеличивают до одного-двух раз в неделю.
Важно поливать у корней, а не на листья. Мокрые листья в жару или при плохой вентиляции повышают риск грибковых заболеваний.
Профилактика болезней
Чтобы снизить риск заражения, кусты не следует загущать. Сухие и больные побеги нужно удалять, а зараженные листья выбрасывать, а не складывать в компост. Дополнительно можно применять натуральные опрыскивания, например настоем хвоща, чеснока или окопника.
Смотрите видео о том, как ускорить повторное цветение роз:
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Об источнике: Deccoria
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