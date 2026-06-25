Розы будут цвести непрерывно до поздней осени: чем подкормить их в июле

Правильный уход в середине лета помогает розам цвести дольше и обильнее.

https://glavred.info/sad-ogorod/rozy-budut-cvesti-nepreryvno-do-pozdney-oseni-chem-podkormit-ih-v-iyule-10775504.html Ссылка скопирована

Чем подкормить розы в июле — как стимулировать повторное цветение роз / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Чем подкормить розы в июле

Как обрезать розы для повторного цветения

Как правильно поливать розы

После первой волны цветения розы нуждаются в поддержке. Правильная летняя подкормка помогает растениям образовывать новые побеги, лучше переносить жару и радовать цветами вплоть до осени.

Главред расскажет, чем подкормить розы в июле, чтобы они обильно цвели до осени.

видео дня

Чем подкормить розы в июле

В середине лета розам уже не нужны большие дозы азота. Избыток этого элемента заставляет растения наращивать листву, но ослабляет цветение и делает их более уязвимыми к болезням, пишет Deccoria.

Эксперты советуют в июле использовать специальные удобрения для роз или универсальные смеси для цветущих растений, в которых преобладают калий и фосфор. Они помогают формировать новые бутоны, укрепляют побеги и повышают устойчивость к жаре.

Как обрезать розы для повторного цветения

Чтобы розы цвели дольше, важно регулярно удалять отцветшие цветы. Их срезают чистым секатором вместе с небольшой частью побега над хорошо развитым листиком или чуть ниже соцветия. Так растение не будет тратить силы на образование плодов, а направит их на новые бутоны.

Как ухаживать за розами, чтобы они пышно цвели / Инфографика: Главред

Как правильно поливать розы

В июле розы нуждаются в достаточном количестве влаги. Поливать их лучше реже, но так, чтобы вода доходила до более глубоких слоев почвы. При умеренной погоде и регулярных дождях достаточно одного полива раз в две недели — примерно 10 литров воды под куст. В жару или засуху частоту увеличивают до одного-двух раз в неделю.

Важно поливать у корней, а не на листья. Мокрые листья в жару или при плохой вентиляции повышают риск грибковых заболеваний.

Профилактика болезней

Чтобы снизить риск заражения, кусты не следует загущать. Сухие и больные побеги нужно удалять, а зараженные листья выбрасывать, а не складывать в компост. Дополнительно можно применять натуральные опрыскивания, например настоем хвоща, чеснока или окопника.

Смотрите видео о том, как ускорить повторное цветение роз:

Читайте также:

Об источнике: Deccoria Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров. Входит в медиагруппу Interia — одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию. Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред