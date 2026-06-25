Трогать руками не стоит: семь ядовитых растений, растущих в Украине

Вы узнаете:
- Какие опасные растения растут в Украине
- Чем опасен борщевик
- Какие части растений опасны для человека
Прогулка по лесу, отдых в парке или работа в саду могут стать отличным способом расслабиться и восстановить силы. Впрочем, даже в такой спокойной обстановке стоит быть внимательными, поскольку в природе встречаются растения, которые могут представлять опасность для здоровья человека.
Главред выяснил, какие растения могут быть ядовитыми для человека.
Гигантский борщевик
Борщевик — одно из самых опасных растений, которое можно встретить в дикой природе, пишет Daily Express. Внешне он напоминает коровью петрушку (бугилу лесную) с крупными зубчатыми листьями и зонтиковидными белыми соцветиями. Диаметр растения может достигать 60 см, а высота — до 5 метров.
Особую опасность он представляет в летний период. Борщевик содержит фуранокумарины — вещества, которые резко повышают чувствительность кожи к солнечному свету. После контакта возможны сильные ожоги, волдыри и даже длительные шрамы.
Смотрите видео о том, чем опасен борщевик:
Борощівник обыкновенный
Этот вид внешне похож на гигантский борщевик и часто растет на лугах, обочинах дорог и возле живых изгородей. Высота растения может колебаться от 1 до 2,5 метра.
Хотя он также важен для опылителей, контакт с ним в сочетании с солнечным светом может вызвать раздражение кожи. Растение токсично и для животных, поэтому при работе с ним рекомендуется использовать защитные перчатки.
Крапива двудомная
Одно из самых распространённых растений, хорошо известное своим "жгучим" эффектом. Мелкие волоски на листьях при прикосновении вызывают боль, жжение и зуд.
Крапива растет почти повсеместно — от лесов до садов. Имеет темно-зеленые листья и может достигать 1,5 метра в высоту. Цветет мелкими зеленоватыми или кремовыми соцветиями с конца весны до начала осени.
Болиголов пятнистый
Высокотоксичное растение, которое преимущественно растет во влажных местах, вдоль дорог и на опушках. Его легко узнать по красновато-фиолетовым пятнистым стеблям и характерному неприятному запаху.
Это растение чрезвычайно опасно при попадании в организм — может вызвать паралич дыхательных мышц и привести к летальному исходу.
Паслен горький
Декоративное на вид, но токсичное растение с фиолетовыми цветами и яркими ягодами, которые меняют цвет от зеленого до красного.
При употреблении может вызвать серьезные расстройства пищеварительной системы. Растение вырастает до 2,5 метра и часто встречается в дикой природе.
Белладонна обыкновенная
Одно из самых опасных растений, поскольку все его части ядовиты. Особую угрозу представляют чёрные ягоды, которые внешне могут напоминать съедобные плоды.
Растет в лесах, кустарниках и вдоль тропинок. Употребление даже небольшого количества может быть смертельно опасным.
Дурман обыкновенный
Быстрорастущее растение, достигающее 1,5 метра в высоту. Имеет крупные волнистые листья и воронкообразные цветы белого или фиолетового оттенка.
Образует колючие семенные коробочки. Все растение ядовито и не пригодно для употребления.
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Об источнике: Daily Express
Daily Express — ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.
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