Трогать руками не стоит: семь ядовитых растений, растущих в Украине

Существует как минимум несколько видов растений, при контакте с которыми могут возникнуть раздражения кожи, ожоги или даже более серьёзные последствия.

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Семь распространённых растений, к которым нельзя прикасаться голыми руками / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Какие опасные растения растут в Украине

Чем опасен борщевик

Какие части растений опасны для человека

Прогулка по лесу, отдых в парке или работа в саду могут стать отличным способом расслабиться и восстановить силы. Впрочем, даже в такой спокойной обстановке стоит быть внимательными, поскольку в природе встречаются растения, которые могут представлять опасность для здоровья человека.

Главред выяснил, какие растения могут быть ядовитыми для человека.

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Гигантский борщевик

Борщевик — одно из самых опасных растений, которое можно встретить в дикой природе, пишет Daily Express. Внешне он напоминает коровью петрушку (бугилу лесную) с крупными зубчатыми листьями и зонтиковидными белыми соцветиями. Диаметр растения может достигать 60 см, а высота — до 5 метров.

Особую опасность он представляет в летний период. Борщевик содержит фуранокумарины — вещества, которые резко повышают чувствительность кожи к солнечному свету. После контакта возможны сильные ожоги, волдыри и даже длительные шрамы.

Смотрите видео о том, чем опасен борщевик:

Борощівник обыкновенный

Этот вид внешне похож на гигантский борщевик и часто растет на лугах, обочинах дорог и возле живых изгородей. Высота растения может колебаться от 1 до 2,5 метра.

Хотя он также важен для опылителей, контакт с ним в сочетании с солнечным светом может вызвать раздражение кожи. Растение токсично и для животных, поэтому при работе с ним рекомендуется использовать защитные перчатки.

Крапива двудомная

Одно из самых распространённых растений, хорошо известное своим "жгучим" эффектом. Мелкие волоски на листьях при прикосновении вызывают боль, жжение и зуд.

Крапива растет почти повсеместно — от лесов до садов. Имеет темно-зеленые листья и может достигать 1,5 метра в высоту. Цветет мелкими зеленоватыми или кремовыми соцветиями с конца весны до начала осени.

Болиголов пятнистый

Высокотоксичное растение, которое преимущественно растет во влажных местах, вдоль дорог и на опушках. Его легко узнать по красновато-фиолетовым пятнистым стеблям и характерному неприятному запаху.

Это растение чрезвычайно опасно при попадании в организм — может вызвать паралич дыхательных мышц и привести к летальному исходу.

Паслен горький

Декоративное на вид, но токсичное растение с фиолетовыми цветами и яркими ягодами, которые меняют цвет от зеленого до красного.

При употреблении может вызвать серьезные расстройства пищеварительной системы. Растение вырастает до 2,5 метра и часто встречается в дикой природе.

Белладонна обыкновенная

Одно из самых опасных растений, поскольку все его части ядовиты. Особую угрозу представляют чёрные ягоды, которые внешне могут напоминать съедобные плоды.

Растет в лесах, кустарниках и вдоль тропинок. Употребление даже небольшого количества может быть смертельно опасным.

Дурман обыкновенный

Быстрорастущее растение, достигающее 1,5 метра в высоту. Имеет крупные волнистые листья и воронкообразные цветы белого или фиолетового оттенка.

Образует колючие семенные коробочки. Все растение ядовито и не пригодно для употребления.

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Об источнике: Daily Express Daily Express — ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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