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Тля не выдержит такого удара: домашнее средство, которое действует безотказно

Руслана Заклинская
25 июня 2026, 11:55
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Простые ингредиенты из кухни помогут приготовить эффективный спрей, который защитит растения.
Тля не выдержит такого удара: домашнее средство, которое действует безотказно
Домашний спрей из перца чили против тли / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Почему тля является проблемой в саду
  • Как сделать домашний спрей из перца чили от тли
  • Почему чили и мыло эффективны против тли

Тля — один из самых распространённых и опасных вредителей в саду. Эти маленькие насекомые способны быстро образовывать большие колонии и за короткое время уничтожать молодые побеги, листья и цветочные почки. Они высасывают сок из растений, тормозят их развитие и могут стать причиной потери урожая.

Главред узнал, как приготовить натуральный спрей от тли из перца чили и мыла.

видео дня

Для борьбы с тлей многие садоводы используют химические препараты, однако существует простой натуральный способ, который можно приготовить из доступных средств, пишет Planeta.pl. Понадобится лишь молотый перец чили, вода и несколько капель средства для мытья посуды.

Как приготовить домашний спрей от тли

Для приготовления натурального средства понадобится:

  • 1 столовая ложка молотого перца чили;
  • 1,5 литра горячей воды;
  • несколько капель средства для мытья посуды.

Сначала залейте чили горячей водой и оставьте смесь настаиваться примерно на сутки. После этого раствор необходимо процедить, добавить несколько капель средства для мытья посуды и перелить в бутылку с распылителем.

Готовым спреем нужно тщательно обработать растения, особенно нижнюю часть листьев, ведь именно там чаще всего прячется тля. Лучше всего проводить опрыскивание вечером или в пасмурную погоду, когда солнечные лучи менее активны. Это поможет избежать возможных повреждений листьев.

Почему перец чили помогает бороться с тлей

Основное действующее вещество перца чили — капсаицин. Он воздействует на нервную систему насекомых, отпугивает их и создает неблагоприятные условия для пребывания на растениях.

Добавление средства для мытья посуды усиливает действие раствора. Мыльный компонент повреждает защитный слой на поверхности тела тли, из-за чего вредители теряют способность нормально удерживать влагу и постепенно гибнут.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика
Средства для борьбы с насекомыми / Инфографика: Главред

Такое домашнее средство является более экологичной альтернативой агрессивным химическим препаратам и может помочь защитить садовые культуры без лишней нагрузки на окружающую среду.

Смотрите видео о том, как бороться с тлей:

Почему тля опасна для сада

Тля быстро размножается, поэтому даже небольшое количество насекомых может за короткое время превратиться в большую колонию. Чаще всего вредители атакуют молодые побеги, листья и бутоны, из-за чего растения ослабевают, растут медленнее и теряют способность нормально развиваться.

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Об источнике: Planeta.pl

Planeta.pl — польский информационно-популярный портал, посвящённый темам экологии, климата, науки и природы. На сайте публикуются новости о глобальном потеплении, защите окружающей среды, научных открытиях, погоде и туризме, а также материалы о животных и природных явлениях.

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