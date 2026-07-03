Почему нельзя принимать важные решения утром 4 июля: какой церковный праздник

Не рекомендуется начинать новые дела или принимать важные решения утром 4 июля.

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Какой церковный праздник 4 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Какой церковный праздник 4 июля

Что можно делать 4 июля

Что нельзя делать 4 июля

В субботу, 4 июля, по православному церковному календарю чтят память святого Андрея, архиепископа Критского, а также преподобной Марты - матери святого Симеона Дивногорца. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

День памяти святого Андрея Критского

Святой Андрей Критский родился приблизительно в VII веке в Дамаске. Согласно церковному преданию, до семилетнего возраста он не мог говорить. Дар речи, как повествует его житие, был дарован ему после принятия Святого причастия, что впоследствии стало символом его особого духовного призвания.

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В юности Андрей отправился в Иерусалим, где принял монашеский постриг в монастыре преподобного Саввы Освященного. Именно здесь сформировались его глубокие богословские взгляды, сочетающие строгую аскетическую традицию и поэтическое осмысление христианской веры.

Позже святого призвали на служение в Константинополь. Он проявил себя как талантливый богослов, проповедник и церковный деятель, заслужив уважение духовенства благодаря мудрости и преданности Церкви.

Впоследствии Андрей был назначен архиепископом острова Крит. Этот период стал главным этапом его служения. Он активно проповедовал христианское учение, укреплял веру паствы и выступал против ересей, стремясь сохранить единство Церкви.

Наиболее известным духовным наследием святого является Великий покаянный канон - один из самых значимых богослужебных текстов православной церкви. Это глубокое по содержанию произведение, состоящее из сотен тропарей, раскрывает историю человечества через призму грехопадения, покаяния и возвращения к Богу.

Во время великого поста канон занимает особое место в богослужении, помогая верующим обратиться к духовному очищению, смирению и искреннему покаянию.

Святой Андрей Критский завершил земной путь в городе Митилена на острове Лесбос в VIII веке. Он вошел в историю как выдающийся богослов, гимнограф и пастырь, сумевший соединить глубокие знания, молитвенную жизнь и самоотверженное служение людям.

День памяти преподобной Марты - матери святого Симеона Дивногорца

4 июля также чтят память преподобной Марты - матери святого Симеона Дивногорца.

Марта жила в Византийской империи в благочестивой христианской семье. С ранних лет она отличалась искренней верой, смирением и любовью к молитве. Несмотря на жизненные испытания, ей удалось сохранить крепость духа и преданность Богу.

Выйдя замуж, Марта стала матерью Симеона, который с детства проявлял необычайное стремление к духовной жизни. Именно мать первой заметила его особое призвание и всячески поддерживала сына на пути к служению Господу.

Особое значение в ее жизни занимало материнское служение. Марта воспитывала сына личным примером благочестия, постоянной молитвой и соблюдением постов, помогая ему укрепляться в вере.

Когда Симеон решил посвятить себя суровому аскетическому подвигу и оставить мирскую жизнь, Марта не стала препятствовать его выбору. Напротив, она приняла его решение как исполнение Божией воли, проявив глубокое смирение и духовную мудрость.

После того как Симеон прославился как подвижник и столпник, Марта также посвятила себя молитвенному подвигу и уединенной жизни. По церковному преданию, она жила неподалеку от места его подвига, поддерживая духовную связь с сыном через молитву.

Жизненный путь преподобной Марты стал примером того, как материнская любовь может сочетаться с глубокой верой и безграничным доверием Богу. Она почитается как образец христианской матери, посвятившей свою жизнь духовному воспитанию ребенка и служению Господу.

Преподобная Марта мирно умерла в преклонном возрасте. Несмотря на то что ее почитание менее широко известно, чем почитание ее сына, Церковь хранит память о ней как о женщине великой веры, терпения и смирения.

Приметы 4 июля

Быстро рассеивающийся утренний туман обещает стабильное тепло.

Лягушки громко квакают вечером - до осадков.

Облака двигаются быстро и низко - погода будет переменчивой.

Что нельзя делать 4 июля

По народным верованиям, 4 июля не советуют ни занимать деньги, ни брать их взаймы - считается, что это может привлечь финансовые затруднения. Также день не способствует утренним начинаниям: не рекомендуют начинать новые дела или принимать важные решения утром, ведь по поверью первая половина дня может принести неудачи и лишние хлопоты. Однако серьезные шаги советуют откладывать на вечер, когда энергия дня будто "выравнивается" и становится более благоприятной.

Что можно делать 4 июля

В народном календаре этот день известен как Андрей Налива или Андрей день. Название связано с естественными изменениями в поле: именно в это время начинают наливаться зерном колосья овса и других озимых культур, поэтому до уборки урожая остается уже совсем немного.

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