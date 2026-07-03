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Как спасти урожай от птиц: бюджетные методы, которые действительно работают

Мария Николишин
3 июля 2026, 14:04
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Держать птиц подальше от фруктовых деревьев может быть проще, чем кажется.
Как спасти урожай от птиц: бюджетные методы, которые действительно работают
Как прогнать птиц с дерева / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как защитить урожай от птиц без лишних затрат
  • Какие подручные средства действительно работают

Идеально спелые плоды на дереве - это огромное искушение для птиц, кружащих вокруг. Отпугнуть их порой бывает очень сложно, но есть некоторые способы, требующие лишь немного изобретательности и времени.

Главред решил разобраться, что может отпугнуть птиц от дерева.

видео дня

Что можно использовать для отпугивания птиц

Многие средства для отпугивания птиц можно сделать своими руками из того, что есть в каждом доме, пишет Directo al Paladar.

В частности, птицы очень чувствительны к солнечному свету, поэтому ослепление - отличный способ сбить их с толку и держать подальше от урожая, не тратя много денег.

Для этого можно использовать старые компакт-диски. Их нужно просто привязать к ветвям дерева. Они будут отражать свет, который отпугнет птиц.

Помимо компакт-дисков, также можно использовать алюминиевые банки, отражающие свет, или фольгу, которая дает тот же эффект.

Отпугивают ли птиц пугала

Пугала эффективны против птиц уже на протяжении веков. Однако главный залог успеха заключается в том, что их нужно одевать в яркие цвета и с как можно более разнообразными узорами.

Именно большое количество элементов и цветов отпугивает птиц, ведь они не понимают, что видят перед собой.

Как гуманно прогнать голубей с балкона
Как гуманно прогнать голубей с балкона / Инфографика: Главред

Какие ароматы отпугивают птиц

Еще одно надежное средство от птиц - это опрыскивание листьев фруктовых деревьев. Для этого, например, можно использовать раствор перца чили. Он слишком резкий для птиц, поэтому пернатые будут обходить участки, где его чувствуют.

Как защитить черешню от птиц – видео:

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Об источнике: Directo al Paladar (DAP)

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