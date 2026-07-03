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О неприятном запахе в морозилке можно забыть: поможет простое средство из кухни

Инна Ковенько
3 июля 2026, 04:32
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Обычной уборки не всегда достаточно, чтобы полностью устранить неприятный запах из морозильной камеры.
О неприятном запахе в морозилке можно забыть: поможет простое средство из кухни
Как избавиться от неприятного запаха в морозилке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Из-за отключений электроэнергии продукты в морозильной камере часто размораживаются и быстро портятся. Именно они становятся источником резкого запаха, который трудно устранить без тщательной очистки.

Главред расскажет, как избавиться от стойкого неприятного запаха, чтобы техника снова стала безопасной для использования.

Как избавиться от неприятного запаха в морозилке

Все размороженные продукты нужно сразу выбросить. Оставлять их в камере опасно, ведь они являются основным источником запаха. Далее морозильную камеру нужно полностью разморозить естественным путем. Не стоит использовать горячую воду или острые предметы, чтобы не повредить пластик.

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Когда камера оттает, её нужно тщательно вымыть. Как пишет РБК-Украина, лучше всего помогают следующие растворы:

  • пищевая сода (1–2 столовые ложки на литр теплой воды)
  • уксус 9%, разбавленный водой в соотношении 1:1

Сода хорошо нейтрализует запахи, а уксус эффективен в случаях сильного зловония. Губкой или тряпкой следует пройтись по всем поверхностям, особенно по углам, щелям и резиновому уплотнителю на дверце, где запах скапливается чаще всего. После этого камеру нужно промыть чистой водой и вытереть насухо.

Дополнительная защита

После очистки оставьте дверцу морозильной камеры открытой на несколько часов, а при сильном запахе - на сутки. Для лучшего результата можно поставить внутрь открытую емкость с пищевой содой, которая поможет поглотить остаточные запахи.

Если запах не исчез полностью, чистку стоит повторить. В сложных случаях можно осторожно протереть поверхности слабым раствором перекиси водорода, не допуская избытка жидкости.

Чем нельзя мыть морозильную камеру

  • Для очистки не рекомендуем использовать хлорку и другие хлорсодержащие средства
  • Не стоит применять абразивные порошки и металлические губки, которые царапают пластик и резиновые уплотнители.
  • Кроме того, не следует лить горячую воду на замерзшие поверхности. Из-за резкого перепада температур пластик может деформироваться или потрескаться.
Как отмыть холодильник внутри инфографика
Как отмыть холодильник внутри / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике:

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Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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