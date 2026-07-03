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Муравьи исчезнут из дома надолго: копеечное средство действует мгновенно

Алексей Тесля
3 июля 2026, 00:03
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Один из самых простых способов избавиться от муравьев - приготовить натуральный спрей.
Муравьи, корица
Эффективный способ избавиться от муравьев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Избавиться от незваных гостей можно без агрессивной бытовой химии
  • Один из самых простых способов - приготовить натуральный спрей

С наступлением теплой погоды многие чаще открывают окна, чтобы впустить в дом свежий воздух. Однако вместе с прохладой в помещение нередко проникают и муравьи, которые быстро находят пути к источникам пищи.

Избавиться от незваных гостей можно без агрессивной бытовой химии. Специалисты рекомендуют обратить внимание на обычную корицу - популярную кухонную специю, запах которой муравьи стараются избегать, пишет Express.

видео дня

Как использовать корицу против муравьев

Один из самых простых способов - приготовить натуральный спрей. Для этого достаточно смешать молотую корицу с водой в бутылке с распылителем и обработать раствором места, через которые насекомые чаще всего попадают в дом: оконные рамы, дверные проемы, пороги и другие возможные входы.

Такое средство не уничтожает муравьев, а лишь заставляет их обходить обработанные участки стороной. Дело в том, что корица содержит природное вещество - циннамальдегид, аромат которого нарушает химические следы, по которым насекомые ориентируются и находят дорогу к пище. Потеряв эти ориентиры, муравьи перестают посещать обработанные зоны.

Помимо молотой корицы можно использовать и палочки. Их советуют раскладывать в кладовых, кухонных шкафах, возле подоконников, дверей и в других местах, где чаще всего появляются насекомые. Аналогичным эффектом обладает и эфирное масло корицы, которым можно обработать потенциальные пути проникновения вредителей.

Кроме отпугивающего действия, корица обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, поэтому ее нередко добавляют в домашние чистящие средства. Пряность также помогает уменьшить неприятные запахи, оставляя после уборки легкий приятный аромат.

Как защитить дом от насекомых
/ Инфографика: Главред

Как избавиться от муравьев в доме: простой способ

Борьба только с теми муравьями, которых видно в доме, редко дает долгосрочный эффект. Причина в том, что большая часть колонии остается в гнезде, а на место уничтоженных насекомых быстро приходят новые.

Чтобы воздействовать на всю колонию, многие используют приманки, которые рабочие муравьи самостоятельно переносят к другим особям.

Для этого можно приготовить простую смесь из воды, сахара и небольшого количества буры. Готовым раствором смачивают ватные диски или кусочки ваты и раскладывают их в местах, где насекомые появляются чаще всего.

Муравьи привлекаются сладкой приманкой, уносят ее в гнездо и делятся с другими членами колонии. Благодаря этому средство постепенно распространяется внутри муравейника, что со временем способствует сокращению численности насекомых и помогает ограничить их дальнейшее распространение.

Смотрите видео - как вывести муравьев

В видео автор показывает простой способ борьбы с муравьями с помощью подручных ингредиентов. Он подробно объясняет, как самостоятельно приготовить приманку, какие компоненты для этого понадобятся и где лучше разместить готовую смесь для достижения максимального эффекта.

Кроме того, автор делится рецептом сладкой приманки, которая привлекает насекомых и помогает сократить их численность. По его словам, этот домашний метод не требует больших финансовых затрат, легко готовится и может стать эффективной альтернативой покупным средствам.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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