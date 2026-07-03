Землю накрыла магнитная буря красного уровня: сколько продлится шторм

Магнитная буря может влиять на самочувствие метеозависимых людей.

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Прогноз магнитных бурь / фото: pixabay

Вы узнаете:

Каков уровень магнитной бури

Ожидаются ли магнитные бури на выходных

В пятницу, 3 июля, Землю накроет мощная магнитная буря красного уровня. Она может повлиять на самочувствие людей. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред.

По состоянию на пятницу К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, поднялся до 5,7 баллов и соответствует уровню G2.

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Ожидается, что 4 июля мощность магнитной бури не изменится и составит 5,7 балла, что соответствует красному уровню.

В то же время 5 июля шторм немного ослабнет, а солнечная активность снизится до К-индекса 5, но красный уровень все еще сохранится.

Прогноз магнитных бурь / фото: meteoagent

Стоит добавить, что по данным meteoprog, 3 июля на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2.

Магнитная буря такой силы может стать причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на метеозависимых людей.

Известно, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и семь вспышек класса М, самая крупная из которых - М 8,7.

"Солнечные вспышки M-класса относятся к средним по величине вспышкам. Вспышка М 8,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм", - говорится в сообщении.

Ожидается, что геомагнитное поле будет активным до штормового уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса (20%).

В то же время вероятность крупной геомагнитной бури составляет 5%, а вероятность вспышки на Солнце М-класса - 70%. Также сейчас на Солнце обнаружено 96 солнечных пятен.

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Влияние магнитных бурь на людей

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать:

головную боль;

головокружение;

понижение или повышение артериального давления;

ухудшение настроения;

тревожность;

нарушение сна;

общую слабость и усталость.

Следует отметить, что симптомы и степень метеочувствительности зависят от физиологических, психологических и генетических особенностей.

Как помочь своему организму при метеозависимости / Инфографика: Главред

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Об источнике: Meteoagent Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

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