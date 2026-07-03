Землю накрыла магнитная буря красного уровня: сколько продлится шторм

Вы узнаете:
- Каков уровень магнитной бури
- Ожидаются ли магнитные бури на выходных
В пятницу, 3 июля, Землю накроет мощная магнитная буря красного уровня. Она может повлиять на самочувствие людей. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред.
По состоянию на пятницу К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, поднялся до 5,7 баллов и соответствует уровню G2.
Ожидается, что 4 июля мощность магнитной бури не изменится и составит 5,7 балла, что соответствует красному уровню.
В то же время 5 июля шторм немного ослабнет, а солнечная активность снизится до К-индекса 5, но красный уровень все еще сохранится.
Стоит добавить, что по данным meteoprog, 3 июля на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2.
Магнитная буря такой силы может стать причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на метеозависимых людей.
Известно, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и семь вспышек класса М, самая крупная из которых - М 8,7.
"Солнечные вспышки M-класса относятся к средним по величине вспышкам. Вспышка М 8,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм", - говорится в сообщении.
Ожидается, что геомагнитное поле будет активным до штормового уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса (20%).
В то же время вероятность крупной геомагнитной бури составляет 5%, а вероятность вспышки на Солнце М-класса - 70%. Также сейчас на Солнце обнаружено 96 солнечных пятен.
Влияние магнитных бурь на людей
Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать:
- головную боль;
- головокружение;
- понижение или повышение артериального давления;
- ухудшение настроения;
- тревожность;
- нарушение сна;
- общую слабость и усталость.
Следует отметить, что симптомы и степень метеочувствительности зависят от физиологических, психологических и генетических особенностей.
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Об источнике: Meteoagent
Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.
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