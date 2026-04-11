Солнечная панель будущего: энергия не только от солнца, а и от дождя

Вы узнаете:
Ученые представили инновационную солнечную панель, способную вырабатывать электроэнергию не только при солнечном свете, но и во время дождя. Новая технология может изменить подход к альтернативной энергетике, сделав ее менее зависимой от погодных условий.
Разработка принадлежит исследователям из Института материаловедения Севильи (ICMS). Они создали гибридное устройство, которое объединяет классическую солнечную генерацию с системой, преобразующей энергию падающих капель воды в электричество. Об этом пишет Sci Tech Daily.
Как работает новая технология
В основе устройства лежит специальная тонкопленочная структура. Она одновременно защищает чувствительные элементы панели и усиливает их эффективность. Благодаря этому солнечные элементы сохраняют стабильность даже при неблагоприятной погоде.
Дополнительно система оснащена наногенераторами, которые реагируют на механическое воздействие капель дождя. Одна капля способна генерировать более 100 вольт, которых достаточно для питания небольших портативных устройств.
Почему это важно для энергетики
Издание отмечает, что ключевым элементом панели стали перовскитные солнечные элементы - синтетические кристаллы, которые эффективно поглощают свет. Они уже рассматриваются как перспективная альтернатива кремнию благодаря высокой производительности и более низкой стоимости производства.
Новая технология решает одну из главных проблем солнечной энергетики, которой является зависимость от ясной погоды. Если панели смогут эффективно работать и во время дождя, то это значительно увеличит стабильность выработки энергии и откроет путь к более универсальным источникам питания.
Вам может быть интересно:
Об источнике: SciTechDaily
SciTechDaily был основан в 1998 году под именем "SciTech Daily Review" как сайт-агрегатор научных и технологических публикаций. В 2011 году сайт подвергся ребрендингу: после смены владельца - DailyeDeals Inc. - формат изменили с агрегации сторонних материалов на публикацию собственных научно-технических статей.
SciTechDaily охватывает широкий спектр тем: от физики, астрономии и космоса до биологии, медицины, технологий, экологии и инженерии. За годы работы SciTechDaily получил авторитет в медиасфере: в 2002 году сайт был номинирован на престижную премию "Webby Award" в категории "Science". Сегодня SciTechDaily находится среди самых популярных научно-образовательных сайтов мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред