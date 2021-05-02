Ученые выяснили, помогает ли ночной режим в смартфонах быстрее уснуть

Ночной режим в смартфонах не помогает быстрее засыпать / ScienceDirect

Все популярные модели смартфонов, а также множество приложений сегодня имеют "ночной режим" работы или позволяют применять фильтры для блокировки синего света после захода солнца. Бытует мнение, якобы это помогает быстрее уснуть, если у вас есть привычка пользоваться гаджетом в кровати.

Однако, недавнее исследование Университета Бригама Янга (BYU) и Медицинского центра детской больницы Цинциннати ставит под сомнение эффективность таких фильтров.

Исследование проводилось с участием 167 добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, из них 119 – девушки. Их поделили на три группы:

Использовали смартфон ночью с включённым Night Shift.

Использовали смартфон ночью без Night Shift.

Не пользовались смартфоном перед сном.

Все участники проводили в кровати не менее 7-8 часов каждую ночь и носили акселерометры, чтобы учёные могли получить данные о продолжительности/качестве/и времени, необходимом для засыпания. Результаты среди трёх групп не показали значительных отличий, за исключением одного – те, кто вообще не пользовался смартфоном перед сном, высыпались лучше, чем любители поразвлечься с гаджетом, независимо от режима его работы.

При этом учёные не отрицают, что воздействие синего света (и его отключение с помощью дополнительной функции) вообще не влияет на сон, однако в создании затруднений при засыпании существуют более важные факторы, нежели одна лишь световая стимуляция.

Некоторые из них включают когнитивную активность или же "психологическую вовлеченность" в текстовые сообщения, в скроллинг и просмотр публикаций. Другими словами, гораздо важнее то, что вы на самом деле делаете со своим телефоном перед сном, а не то, включён у вас ночной режим или нет.

Ранее портал GizChina со ссылкой на отчёт BankMyCell проанализировал б/у рынок смартфонов и составил динамический рейтинг, сколько теряют смартфоны на вторичном рынке по отношению к первоначальной стоимости.

Исследование показало, что спустя год после запуска бюджетные Android-смартфоны теряют чуть более 50% от своей изначальной стоимости. За этот же период флагманские Android смартфоны дешевеют на 33,62%, а через два года – на 61,6 %.

С iPhone ситуация лучше – за год смартфоны Apple теряют всего лишь 15 % от своей стоимости, за два года – 35,7 %. Спустя четыре года флагманские Android-смартфоны дешевеют на 81,11%, а iPhone – на 66,43 %. При этом бюджетные Android-устройства за этот промежуток времени теряют порядка 95% от своей первоначальной цены.