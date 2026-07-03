Косточки вылетят сами: как быстро очистить гору вишен или черешен

Вы узнаете:
- Как очистить вишню от косточки так, чтобы из неё не вытекало много сока
- Какими подручными предметами удобнее всего удалять косточки из черешни
Сезон вишен и черешни в разгаре, поэтому именно сейчас многие хозяйки ищут простые и доступные способы очистки ягод от косточек. Оказалось, что их несколько.
Главред узнал, что в TikTok украинская блогерша и кондитер Анна Сотникова проверила три популярных способа очистки черешни и вишен от косточек и поделилась результатами.
Как быстро удалить косточки из вишен и черешен
Первым предметом, которым блогерша попыталась извлечь из вишни косточку, была широкая булавка. Ею нужно зацепить и вытолкнуть косточку наружу. Сотникова отметила, что этот способ эффективен, но имеет свой минус - из вишни в процессе вытекает много сока.
Далее кондитер попробовала использовать незаметную булавку. При выталкивании косточки с её помощью вишня теряет меньше сока.
Однако блогерша вспомнила ещё об одном любимом методе. Для удаления косточек из ягод можно взять обычную трубочку и нанизывать на неё вишни так, чтобы косточка сама выпадала через продавленное отверстие.
Смотрите видео с лайфхаками:
@sot_cake
Тестирую 3 способа удаления косточек из вишен. А какой способ вам нравится больше всего? ???♬ оригинальный звук - sot.cake
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О персоне: Анна Сотникова
Анна Сотникова - основательница и преподавательница кондитерских курсов. В TikTok под ником sot.cake делится рецептами десертов и полезными советами.
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