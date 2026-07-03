Косточки вылетят сами: как быстро очистить гору вишен или черешен

Подручные предметы легко справятся с косточками ягод.

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Лайфхаки по очистке вишен и черешен / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как очистить вишню от косточки так, чтобы из неё не вытекало много сока

Какими подручными предметами удобнее всего удалять косточки из черешни

Сезон вишен и черешни в разгаре, поэтому именно сейчас многие хозяйки ищут простые и доступные способы очистки ягод от косточек. Оказалось, что их несколько.

Главред узнал, что в TikTok украинская блогерша и кондитер Анна Сотникова проверила три популярных способа очистки черешни и вишен от косточек и поделилась результатами.

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Как быстро удалить косточки из вишен и черешен

Первым предметом, которым блогерша попыталась извлечь из вишни косточку, была широкая булавка. Ею нужно зацепить и вытолкнуть косточку наружу. Сотникова отметила, что этот способ эффективен, но имеет свой минус - из вишни в процессе вытекает много сока.

Далее кондитер попробовала использовать незаметную булавку. При выталкивании косточки с её помощью вишня теряет меньше сока.

Однако блогерша вспомнила ещё об одном любимом методе. Для удаления косточек из ягод можно взять обычную трубочку и нанизывать на неё вишни так, чтобы косточка сама выпадала через продавленное отверстие.

Смотрите видео с лайфхаками:

@sot_cake Тестирую 3 способа удаления косточек из вишен. А какой способ вам нравится больше всего? ??? ♬ оригинальный звук - sot.cake

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О персоне: Анна Сотникова Анна Сотникова - основательница и преподавательница кондитерских курсов. В TikTok под ником sot.cake делится рецептами десертов и полезными советами.

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